Una legge regionale contro la povertà energetica. Le famiglie in difficoltà potranno avere un contributo fino a 150 euro l’anno derivante dal valore dell’energia prodotta ma non consumata dai beneficiari del bando per l’installazione di fonti rinnovabili su immobili pubblici

La regione Toscana ha approvato una legge per il contrasto alla povertà energetica. La proposta formulata dalla Giunta è stata approvata dal Consiglio regionale e entrerà in vigore. In sintesi, lo sconto sulle bollette verrà dato dalla vendita del surplus inutilizzato dell’elettricità che scuole, ospedali, e ospizi producono con i moduli fotovoltaici finanziati dalla Regione. Funzionerà?



Che cosa prevede

Grazie a essa, i nuclei familiari in difficoltà economica, che faticano a pagare le bollette o devono rinunciare a beni essenziali per farlo, potranno avere un contributo fino a 150 euro l’anno derivante dal valore dell’energia prodotta ma non autoconsumata dai beneficiari del bando da 70 milioni di euro per l’installazione di fonti rinnovabili su immobili pubblici come scuole, ospedali, residenze anziani. La proposta di legge regionale per le “Misure per il contrasto alla povertà energetica” approvata dal Consiglio regionale è stata deliberata dalla Giunta ad aprile, su proposta dell’assessora Monni.

La povertà energetica, cioè la condizione in cui le famiglie non sono in grado di accedere a servizi e prodotti energetici essenziali, è una criticità che si stima coinvolga più del 20% delle famiglie toscane.



I commenti di Giani e Monni

“Quella della povertà energetica è una criticità sempre più evidente, sulla quale anche la Comunità europea si è espressa, invitando le pubbliche amministrazioni ad attivarsi per contrastare il fenomeno – ha spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani - la Regione Toscana ha raccolto questo invito ed elaborato un modo per destinare il flusso di risorse generato dagli incentivi alla diffusione delle fonti di energia rinnovabile verso il sostegno ai cittadini più fragili. Un meccanismo virtuoso di cui siamo fieri”.

“Ci sono atti che ti fanno sentire che hai determinato un passo nella direzione giusta, e questa è una di quelle – ha commentato l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - ho voluto e scritto questa legge perché racconta che la conversione ecologica non è un fatto per i pochi, ma un percorso denso di opportunità per tutte e tutti. Ero già molto fiera del bando da 70 milioni di euro che permetterà l’installazione di fonti rinnovabili su molti immobili pubblici in tutta la Toscana, lo sono ancora di più adesso, perché chiederemo a chi si aggiudicherà il finanziamento di rinunciare al contributo che il gestore del servizio energetico riconosce per l'energia non autoconsumata e destinare queste risorse ad un fondo per sostenere le famiglie in povertà energetica. In sintesi, i soldi generati da fonti rinnovabili installate con soldi pubblici saranno utilizzati per dare una mano a chi è in difficoltà. Non sarà la legge che cambierà il mondo – conclude Monni - ma fa intravedere il cambiamento che serve al mondo”.