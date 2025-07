Al centro del memorandum con l’Ogtsu (Operator gazotransportnoi sistemi Ucraini) ci sono intese per il gnl e gas via tubi, sotccaggio e rete di trasporto decarbonizzati.

Gnl e trasporto di gas via pipeline, ma anche in futuro l’utilizzo potenziale di impianti di stoccaggio gas ucraini e la creazione di una piattaforma di collaborazione per la manutenzione della rete di trasporto di gas decarbonizzati. Sono alcuni degli obiettivi principali attraverso cui Roma e Kiev hanno gettato le basi per un futuro di collaborazione per il dopoguerra.

Protagonisti della ricostruzione sono Snam e l’Ogtsu (Operator gazotransportnoi sistemi Ucraini) – operatore del sistema di trasporto del metano in Ucraina e verso i Paesi dell'Unione Europea – che hanno firmato un memorandum di cooperazione finalizzato a consolidare la sinergia tra i mercati del gas ucraino e italiano, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza energetica, integrazione regionale e sostenibilità nel lungo periodo.

L’intesa è stata firmato a Roma da Agostino Scornajenchi, ceo di Snam, e Vladislav Medvediev, direttore genrale di Ogtsu, a margine della quarta Ukraine Recovery Conference dedicata alla rapida ripresa e alla ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina.



