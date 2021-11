Secondo la Commissione per lo sviluppo e le riforme nazionali, lo sforzo per sostenere l’industria sta dando i suoi frutti, portando a una diminuzione dei prezzi del carbone

Nuovo record nella produzione di carbone in Cina: mentre la Cop26 di Glasgow si concludeva, sono state prodotti in un giorno 12,05 milioni di tonnellate di carbone, 120mila tonnellate in più del giorno prima. Lo sforzo per aumentare le risorse energetiche sta dando i suoi frutti, ha commentato la Commissione per lo sviluppo e le riforme nazionali (National Development and Reform Commission o Ndrc), ricordando i problemi riscontrati con l'aumento della produzione dopo l'epidemia di Covid. In media, la produzione di carbone è stata di 11,75 milioni di tonnellate.



Garanzia delle forniture e prezzi stabili

La Ndrc ha esortato le aziende nazionali del settore del carbone a firmare contratti a medio e lungo termine per l'energia e per questa materia prima, col fine di stabilizzare il mercato. Mentre si attenuano i problemi di approvvigionamento del carbone, le scorte di combustibile delle centrali

elettriche crescono a ritmo accelerato. Da novembre, la fornitura giornaliera di carbone alle centrali elettriche ha raggiunto una media di 7,74 milioni di tonnellate. Il 6 novembre le centrali avevano immagazzinato oltre 117 milioni di tonnellate di carbone, circa 40 milioni in più rispetto alla fine di settembre. Le scorte di carbone al porto di Qinhuangdao hanno raggiunto ieri i 5,39 milioni di tonnellate, con un aumento di quasi 1,5 milioni dalla fine di settembre. I prezzi del carbone probabilmente scenderanno costantemente in futuro, grazie al miglioramento delle forniture e all'aumento delle riserve nelle centrali elettriche e nei porti, come ha annunciato la Ndrc.