Secondo alcuni analisti, la Russia avrebbe ridotto le forniture per spingere la Germania a dare l'approvazione finale al gasdotto Nord Stream 2 del Mar Baltico

Il produttore russo di energia Gazprom ha annunciato di aver iniziato a riempire i propri serbatoi di stoccaggio con il gas destinato al mercato europeo, il che potrebbe alleviare l’apprensione per le potenziali carenze in vista dell'inverno. La società ha sottolineato di aver approvato un piano per immettere il gas in cinque strutture sotterranee nel corso di questo mese, specificando che il lavoro è già iniziato.



L’ordine di Putin

Con i prezzi dell'energia che salgono vertiginosamente e la paura che di scarsità delle risorse, il mese scorso il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato di aumentare le forniture destinate ad Austria e Germania; Alexey Miller, a capo di Gazprom, aveva detto che ciò sarebbe stato possibile a partire dall'8 novembre, cosa che non è successa. Gazprom è stata quindi pesantemente criticata dall'Europa: molti funzionari hanno sottolineato che non si è preparata adeguatamente per la domanda europea. Alcuni hanno sostenuto che la Russia abbia volontariamente ridotto le forniture per spingere la Germania a dare l'approvazione finale al gasdotto Nord Stream 2 del Mar Baltico, che bypasserebbe più linee che attraversano l'Europa orientale.

Il progetto è fortemente osteggiato da molti alleati della Germania e ha fatto temere che la Russia potesse tagliare le forniture ad alcuni paesi dell'est. Mosca ha ribaltato le accuse, incolpando l’Europa di non essersi adeguatamente rifornita di gas dopo il rigido inverno dello scorso anno.



Prezzi in ulteriore ribasso

Si riduce ulteriormente il prezzo del gas metano sulla piazza di Amsterdam, dopo l'avvio dei pompaggi di Gazprom dalla Russia al Nord Europa: un calo del 6,1% a 74,25 euro al MWh. Da inizio anno a ieri il prezzo del gas in Europa è aumentato del 365%, toccando lo scorso ottobre il picco di 100 euro al MWh.