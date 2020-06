La sezione polacca del gasdotto è stata prenotata in settimana solo per il 3,7% della sua capacità

Il transito di gas attraverso il gasdotto russo Yamal-Europe, che attraversa la Bielorussia e la Polonia per poi approdare in Germania, è stato ridotto a zero. Lo riporta la Tass.



Secondo i risultati dell'asta precedente, la sezione polacca del gasdotto è stata prenotata in settimana solo per il 3,7% della sua capacità (in base ai dati dei gestori dei gasdotti europei). Secondo la società Gascade, le forniture di gas alla stazione di Malnov, al confine polacco-tedesco, hanno cominciato a diminuire gradualmente nel fine settimana e hanno raggiunto lo zero nei giorni scorsi.