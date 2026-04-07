Grazie alla fiducia passa alla Camera il decreto che dovrà essere convertito entro il 21 aprile. Le misure e i molti commenti. Il viaggio a sorpresa di Meloni nei Paesi del Golfo, gli incontri, le reazioni.

Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge Bollette. I sì sono stati 203, i no 117, gli astenuti 3. La seduta prosegue con l’esame degli ordini del giorno prima del voto sul provvedimento, che passerà poi all’esame del Senato e che va convertito in legge entro il prossimo 21 aprile.

Tra le soluzioni, come riporta Il sole 24 ore, prevedere una nuova vita per le centrali a carbone italiane: per farr fronte alla crisi energetica, in caso di emergenza si potrà continuare ad attingere al fossile più inquinante fino al 2038, 13 anni oltre la scadenza fissata dal Piano nazionale energia e clima, che prevedeva lo stop entro dicembre 2025.

Ecco, in sintesi, alcune misure: viene introdotto per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica. Viene previsto inoltre un contributo che i venditori di energia elettrica possono volontariamente riconoscere per il 2026 e il 2027, in cambio di un’attestazione, a favore dei clienti domestici non titolari di bonus sociale e con Isee annuale non superiore a 25mila euro. Viene previsto, dal 1° gennaio 2026, a favore delle famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) il diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento.



La missione di Meloni

Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso una complessa visita di due giorni nella penisola Arabica tra diplomazia e pragmatico rafforzamento dei rapporti bilaterali con i paesi del Golfo.

Obiettivo primario la blindatura della cooperazione energetica in una fase decisamente critica degli approvvigionamenti di gas e carburanti di cui l'Italia e l’intera Europa ha un gran bisogno. In questo quadro, la partita per la riapertura dello stretto di Hormuz è diventata una delle priorità.

Il passaggio sicuro di navi commerciali e petroliere sta diventando una emergenza per evitare la pericolosa escalation dei prezzi e il razionamento delle materie prime. Una questione che sta entrando di prepotenza anche nel dibattito politico interno e di cui la premier dovrà molto probabilmente tener conto quando si presenterà giovedì prossimo in Parlamento per la sua informativa sul rilancio dell'azione di governo. A cominciare dal principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Un personaggio considerato controverso a livello internazionale ma oggi fondamentale per qualsiasi iniziativa che dovrà coinvolgere quell'area.

Di primaria importanza per il nostro Paese è stata la successiva tappa di Doha dove Meloni è stata ricevuta dall'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Qui l'Italia, attraverso le eccellenze del suo sistema produttivo, si è detta disponibile a contribuire alla riabilitazione delle infrastrutture energetiche qatarine, fondamentali per la sicurezza energetica su scala globale. Ultima tappa del tour arabico, Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, con un un colloquio con il presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nel corso del quale sono stati approfonditi tutti i temi già affrontati con gli altri interlocutori dell'area, a cominciare dal rafforzamento degli investimenti nel settore strategico dell'energia.



I commenti

A seguire tutti i commenti sulla visita nel golfo e sul decreto bollette.



L’opposizione: operazione immagine

La subalternità a Trump sta facendo solo danni e le famiglie e le imprese sono in bolletta', attacca la segretaria Dem Elly Schlein. "Con il suo viaggio nei Paesi arabi Giorgia Meloni cerca di fare un'operazione d'immagine, l'ennesima: vuole raccontare una presidente che torna operativa dopo la sconfitta tremenda al referendum, mentre in realtà il suo governo è nel caos, tra scandali e dimissioni una dietro l'altra. È una corsa a tenere insieme i pezzi. Ma la verità è che questo governo è politicamente finito. E lo è anche per la sua scelta di stare completamente piegati su Donald Trump',rincara il capogruppo del M5s al Senato, Luca Pirondini. "È imbarazzante vedere Giorgia Meloni in giro con il cappello in mano di fronte a emiri e padroni di gas e petrolio di varia natura - denuncia Nicola Fratoianni - cercando di mettere 4200 chilometri fra lei e i disastri che combinano i suoi ministri e sottosegretari". Per Riccardo Magi di +Europa, "il governo è alla ricerca di soluzioni senza avere una strategia". Angelo Bonelli dei Verdi: "Meloni va dai signori del petrolio, a partire dall'Arabia saudita, invece di sostenere le imprese italiane".



Gava: “Misure per le famiglie”

“Con il dl Accise bis il Governo interviene con determinazione per contenere il costo dei carburanti e sostenere famiglie e imprese in una fase di forte instabilità. Il provvedimento prevede misure concrete a favore dei settori più esposti e rafforza i controlli contro ogni forma di speculazione. Si tratta di un intervento mirato, con effetti immediati. Il Governo segue la situazione con attenzione, pronto a intervenire con quanto necessario”. Così la viceministra dell’Ambiente Vannia Gava.



Ecco Climate: no sul carbone

Per Luca Bergamaschi, direttore esecutivo di Ecco Climate: l’estensione del phase out del carbone dal 2025 al 2038 approvata in Parlamento è una mossa simbolicamente dannosa ma di scarso impatto pratico, almeno per ora. Il Governo lo giustifica come un modo per mantenere disponibile la limitata capacità a carbone in caso di interruzioni delle forniture di gas o di prezzi insostenibili, come accaduto durante la crisi energetica del 2022, e non come un tentativo di reintrodurre il carbone nel mix energetico italiano. Tuttavia, secondo la nostra interpretazione, questa mossa rappresenta una reazione o una provocazione politica nei confronti di Bruxelles, legata al tentativo dell’Italia di sospendere il sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS), che finora non ha trovato accoglimento da parte della Commissione e della maggioranza degli Stati membri. La posizione dell’Italia non rappresenta una risposta credibile alle attuali sfide legate ai prezzi dell’energia o alla sicurezza degli approvvigionamenti. Diverse ragioni strutturali rendono improbabile un ritorno significativo al carbone.



L’associazione data center

Per Sherif Rizkalla, presidente di Ida - Italian Datacenter Association. “Accogliamo con favore l’esito delle votazioni sugli emendamenti all’articolo 8 del DL Bollette e l’approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati del provvedimento. Si tratta di un segnale importante di consapevolezza rispetto al ruolo strategico delle infrastrutture digitali per la competitività del Paese. Apprezziamo in particolare l’inclusione della fase di esercizio nel procedimento autorizzativo e la previsione, ai fini dell’autorizzazione, della possibilità di indicare una soluzione temporanea di connessione alla rete in media tensione. Tali modifiche rappresentano passi concreti verso una maggiore efficienza e realizzabilità dei progetti e rendono il quadro normativo più aderente alle esigenze operative del settore”.



Unc: non basta

"Taglio inadeguato per il gasolio. È grave non aver alzato lo sconto sul gasolio, che nella rete stradale si vende in media esattamente a 2,1 euro al litro, se a differenza dei calcoli del ministero delle Imprese si conteggiano anche Bolzano e Trento. Se non c'erano soldi, piuttosto si poteva abbassare la riduzione della benzina che, anche portando le accise da -20 a -15 cent, sarebbe rimasta comunque anche in autostrada abbondantemente sotto 1,9 euro al litro, 1,883 considerando la media pari a 1,822 euro, poco più della media annua del 2023, pari a 1,865 euro al litro" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la decisione del Governo.



Tomassetti (Octopus Energy)

“L’emendamento al Decreto Bollette approvato nel corso dell’esame parlamentare introduce una novità molto concreta, stabilendo che l’Autorità potrà chiedere ai fornitori di dichiarare quali margini applicano alle tariffe dei clienti. In altre parole, si potrà finalmente capire quanto le società guadagnano sulle diverse offerte, facendo luce su un’informazione che non è visibile a chi paga la bolletta. Senza questa chiarezza, una parte molto ampia dei consumatori (parliamo di oltre il 70%) rischia di restare bloccata su tariffe con margini mediamente più alti rispetto a quelli applicati ai nuovi clienti”. Lo ha detto Giorgio Tomassetti, ceo di Octopus Energy Italy.