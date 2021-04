Attualmente la sua rete è di 275 stazioni di servizio, localizzate principalmente nel Nord della penisola

Repsol vende il suo business dei carburanti in Italia a Tamoil, uno dei principali operatori del mercato italiano. L'operazione, che comprende la rete di stazioni di servizio di Repsol e la vendita diretta di carburanti in Italia, fa parte del piano strategico 2021-2025 della società spagnola, che punta a concentrarsi sulle aree geografiche con i maggiori vantaggi competitivi.



Repsol, che nella vendita è stata assistita da Mediobanca, è entrata nel settore delle stazioni di servizio in Italia nel 2004 con l'acquisizione di 45 punti vendita: una rete che è cresciuta soprattutto a partire dal 2011. Attualmente è composta da 275 stazioni di servizio, localizzate principalmente nel Nord del paese, una cifra che fa dell'azienda il ettimo operatore per punti vendita e volume.