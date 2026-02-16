La proposta di Idro Release arriva dal tavolo energia di Regione Lombardia che vede la presenza di Federacciai, Confindustria Lombardia, Edison e A2A.

Il decreto bollette del governo Meloni sembra non piacere così tanto ai vertici politici e industriali lombardi. Nel corso di una riunione dal tavolo sull’energia hanno ipotizzato una via alternativa: cedere il 15% della produzione idroelettrica a prezzo calmierato a favore delle imprese energivore ubicate nelle regioni dove sono presenti gli impianti. L’idea è stata sostenuta oltre che dal presidente della regione Attilio Fontana, degli assessori regionali, anche dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi, dal presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini e dagli amministratori delegati di Edison Nicola Monti e di A2A Renato Mazzoncini, le principali aziende produttrici di energia idroelettrica con concessioni già scadute in Lombardia. Istituito nel mese di luglio, il tavolo ha lavorato per trovare una soluzione condivisa fra i vari attori sul tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche attraverso questa proposta chiamata Idro Release.



Il commento

“La Regione Lombardia è la prima regione per produzione industriale e per produzione idroelettrica; tale accordo sarà un forte sostegno a comparti che contribuiscono in modo sostanziale al Pil del Paese”, si legge in una nota diffusa. Poi l’affondo al decreto bollette: “Se fossero confermate queste indiscrezioni, tale provvedimento potrebbe danneggiare fortemente sia le imprese energivore sia i produttori elettrici e quindi precludere l’applicazione dell’accordo”, si legge ancora nella nota, che continua: la “Regione Lombardia, produttori idroelettrici e industrie energivore sono partiti da posizioni molto distanti, ma sono riusciti a trovare una soluzione concreta ed efficace a un problema complesso, utilizzando il metodo del confronto, e arrivando a formulare una proposta utile a famiglie, lavoratori e imprese. Questa esperienza rappresenta dunque un auspicio per l’apertura di un tavolo di discussione a livello nazionale sul complesso di tutte le misure attualmente oggetto di valutazione in materia energetica”.