A Edison Norge facevano capo le attività di esplorazione e produzione di idrocarburi con riserve di quasi 26 milioni di barili. Closing entro il primo semestre 2021

Edison annuncia la firma dell'accordo con Sval Energi per la cessione del 100% di Edison Norge AS a cui fanno capo le attività del settore esplorazione e produzione di idrocarburi del gruppo situati in Norvegia rimasti esclusi, come annunciato lo scorso 29 giugno, dal perimetro della cessione di Edison E&P a Energean. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione di Edison.

L'accordo è determinato sulla base di un enterprise value pari a 300 milioni di dollari al 1° gennaio 2020 e l'impatto sulla posizione finanziaria netta di Edison ad oggi è stimato sensibilmente superiore a tale valore. A Edison Norge AS fanno capo partecipazioni negli asset in sviluppo, Nova e Dvalin - con riserve stimate pari a 25,9 milioni di barili di olio equivalenti in quota Edison al 31 dicembre 2019 - e un portafoglio di cinque licenze esplorative. Il closing dell'operazione è previsto entro il primo semestre del 2021 ed è soggetto alle approvazioni necessarie per questo tipo di operazioni da parte delle autorità norvegesi.