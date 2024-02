Tra i progetti italiani ci sono la Linea Adriatica, Poseidon e i collegamenti elettrici tra Paesi del Mediterraneo con le isole. Basta aiuti ai fossili. Guarda la mappa interattiva

La Commissione europea compie un altro passo in avanti nella direzione di sistema energetico dell'Ue adottando il primo elenco di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, in linea con il Green Deal europeo. Questi progetti infrastrutturali transfrontalieri aiuteranno l'Ue a conseguire i suoi ambiziosi obiettivi in materia di energia e clima. I progetti beneficeranno di procedure di autorizzazione e di regolamentazione semplificate e potranno beneficiare del sostegno finanziario dell'Ue a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (Cef). L'elenco è adottato nell'ambito del regolamento rivisto sulle reti transeuropee dell'energia (Ten-E) che pone fine al sostegno alle infrastrutture per i combustibili fossili e si concentra sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere del futuro. Comprende progetti di interesse comune, che sono progetti all'interno del territorio dell'Ue, e per la prima volta progetti di interesse reciproco, che collegano l'Ue con altri paesi. La Commissione assicurerà che i progetti siano completati in tempi rapidi e possano contribuire a raddoppiare la capacità di rete dell'Ue entro il 2030 nonché a centrare il suo obiettivo del 42,5 % di energie rinnovabili.



I 166 progetti

Sono 166 progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco selezionati. Di questi oltre la metà (85) è costituita da progetti riguardanti l'energia elettrica, le reti offshore e le reti elettriche intelligenti, molti dei quali dovrebbero essere messi in servizio tra il 2027 e il 2030; per la prima volta sono inclusi progetti relativi all'idrogeno e progetti di elettrolizzatori (65), che svolgeranno un ruolo fondamentale nell'integrazione del sistema energetico e nella decarbonizzazione dell'industria dell'Ue; l'elenco comprende anche 14 progetti di reti per il trasporto dell’anidride carbonica conformi ai nostri obiettivi di creare un mercato per la cattura e lo stoccaggio della CO2.



I progetti italiani

Per l’Italia c’è il progetto gas della Linea Adriatica dall’Abruzzo all’Emilia, ma anche il Il gasdotto EastMed-Poseidon che, se completato, permetterà all'Italia di importare ogni anno circa 10-12 miliardi di metri cubi di metano dal Bacino Levantino fino in Puglia. Sul fronte elettrico è stato inserito il progetto Terna-Edf di rafforzamento della linea sottomarina che dalla Sardegna (Codrangianos) passa per la Corsica (Lucciana) per approdare poi in Toscana a Suvereto; l’elettrodotto tra Malta e la Sicilia, una nuova connessione sottomarina con la Tunisia sempre con la Sicilia che dovrebbe vedere la luce nel 2028.

L'elenco di progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco adottato dalla Commissione sotto forma di atto delegato a norma del regolamento Ten-E passerà adesso al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. I due co-legislatori dispongono di due mesi per accettare o respingere integralmente l'elenco, ma non possono modificarlo. Tale processo può essere prorogato di due mesi, se richiesto dai co-legislatori. Una volta adottato l'elenco, la Commissione collaborerà con i promotori dei progetti e con gli Stati membri per sostenere l'attuazione rapida di tale elenco di progetti, conformemente alle misure rafforzate proposte nel piano d'azione dell'Ue per le reti.



Guarda la mappa interattiva

https://ec.europa.eu/energy/infrastr...