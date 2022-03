Intanto i Paesi baltici riducono l’import dalla Russia. Lavrov tuona contro lo stop al North Stream 2

Non solo la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta sotto attacco in settimana. Un attacco aereo russo ha distrutto la centrale elettrica di Okhtyrka, lasciando la città ucraina senza riscaldamento o elettricità. "Stiamo cercando di capire come portare le persone fuori dalla città con urgenza perché nel giro di un giorno i condomini si trasformeranno in una fredda trappola di pietra senza acqua, luce ed elettricità", ha detto il presidente della regione Dmytro Zhyvytsky su Telegram. La città era già stata bersaglio di attacchi russi nei primi giorni di guerra, quando le truppe di Mosca avevano colpito la base militare di Okhtyrka, situata tra Kharkiv e Kiev: in quell’occasione, secondo le autorità, oltre 70 soldati ucraini erano stati uccisi. È quanto si legge in un tweet del Kyiv Independent, secondo cui il governatore di Sumy Dmytro Zhyvytskyi avrebbe annunciato che si sta preparando un'evacuazione della regione.



I Paesi baltici verso la riduzione delle importazioni

Estonia, Lettonia e Lituania vogliono ridurre le loro importazioni di energia dalla Russia. I gestori della rete nei tre Paesi baltici hanno fatto sapere di aver ridotto della metà la loro capacità per l'importazione di elettricità dalla Russia, con al massimo 300 megawatt che confluiranno nelle linee.



Lavrov: blocco del Nord Stream 2 di Berlino è inaccettabile

La decisione della Germania di bloccare il gasdotto Nord Stream 2 è "inaccettabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, secondo quanto riporta la Tass. La scelta di Berlino porterà a "danni irreparabili" nelle relazioni tra Russia e Germania, ha aggiunto.



Stop al flusso del gasdotto Yamal da Russia a Germania

Il flusso di gas attraverso il gasdotto Yamal-Europa, che va dalla Russia alla Germania, attraverso la Bielorussia e la Polonia, si è interrotto venerdì 4. Lo riportano Interfax e Ria Novosti.