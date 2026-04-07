I ministri dell'Economia di Germania, Italia, Spagna, Portogallo e Austria chiedono una misura per tassare gli extraprofitti delle società energetiche, in reazione all'aumento dei prezzi del carburante per la guerra in Medio Oriente. Con strumenti più efficaci. La lettera al commissario Hoekstra.

C’è anche l'Italia, accanto a Germania , Spagna, Portogallo e Austria, tra i Paesi che chiedere alla Commissione Ue di imporre alle società energetiche una tassazione sugli extraprofitti. Una lettera in questo senso è stata inviata al commissario Ue Wopke Hoekstra dai ministri dell’economia dei cinque Paesi.



Che cosa chiedono

Giancarlo Giorgetti e colleghi chiedono a Bruxelles di agire con urgenza. Secondo i firmatari, l’attuale scenario geopolitico non permette esitazioni: “Il conflitto in Medio Oriente ha causato un aumento dei prezzi del petrolio, imponendo un onere significativo sull’economia europea e sui cittadini europei”, si legge nel documento. Per i ministri, il principio cardine deve essere la giustizia sociale: “È importante garantire che tale onere sia distribuito equamente”. Una risposta frammentata, nazione per nazione, non sarebbe più sufficiente. Per questo motivo i cinque invocano “una soluzione europea”, convinti che questa “rappresenterebbe un segnale per i cittadini dei nostri Stati membri e per l’economia nel suo complesso, dimostrando che siamo uniti e in grado di agire”.



Evitare escamotage

La richiesta punta a uno strumento più raffinato e giuridicamente inattaccabile rispetto allo strumento già utilizzato in passato. L’attenzione si sposta in particolare sulle grandi compagnie petrolifere. Nella lettera, Bruxelles viene invitata a valutare “se e come i profitti esteri delle compagnie petrolifere multinazionali possano essere inclusi in modo più mirato” rispetto al passato. L’idea è evitare i vuoti normativi che, nelle precedenti versioni nazionali della tassa, hanno permesso a molti colossi di eludere il prelievo o di limitarlo drasticamente attraverso complesse architetture contabili.



La solidarietà bellica

L’iniziativa avrebbe una valenza squisitamente macroeconomica. In un momento in cui i bilanci pubblici sono sotto pressione per il rientro del patto di stabilità, trovare risorse fresche senza fare nuovo debito è la priorità dei governi promotori. Agire insieme, scrivono i ministri, permetterebbe di “finanziare misure temporanee di sostegno, in particolare per i consumatori, e contenere l’aumento dell’inflazione, senza gravare ulteriormente sui bilanci pubblici”. Il messaggio politico rivolto ai giganti dell’energia è netto: “Coloro che traggono profitto dalle conseguenze della guerra devono fare la loro parte per alleviare il peso sulla collettività”. Ora la palla passa alla Commissione Hoekstra, chiamata a “sviluppare rapidamente” il nuovo strumento normativo. Se la proposta dovesse passare, l’Europa si doterebbe di un meccanismo permanente di “solidarietà bellica”, segnando un precedente fondamentale nella gestione fiscale delle crisi globali.