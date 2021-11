Per gli attivisti di destra l’Italia deve tornare ad essere uno Stato sovrano, puntando anche sull'indipendenza energetica

Sono cento i gazebo di CasaPound organizzati nel weekend scorso nelle principali città italiane per lanciare la nuova campagna politica puntata sull'energia nucleare

Indipendenza energetica

"Abbiamo scelto lo slogan 'Italia potenza nucleare' perché tornare ad uno Stato sovrano è realmente possibile solo e soltanto puntando anche sull'indipendenza energetica” spiegano in una nota i responsabili del movimento. “Bisogna far comprendere ai cittadini che ora il nucleare è un'alternativa conveniente e sicura rispetto alle altre fonti energetiche: dobbiamo superare il risultato dei due referendum, organizzati sfruttando la scia emotiva di Chernobyl e Fukushima. Il risultato di questa miopia lo vediamo ora, con aumenti in bolletta insostenibili per le famiglie. Pensare a una ripresa del piano energetico nucleare - concludono - è necessario soprattutto per il futuro e informare correttamente i cittadini è il primo passo da compiere".