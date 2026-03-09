Alla fiera della transizione energetica c’è stato un aumento del 10% di presenze totali con un +9% di quelle estere. Il premio Cagnoni e la ricerca sull’occupazione femminile nelle rinnovabili.

Si è chiusa alla fiera di Rimini Key – The Energy Transition Expo, l’evento di Ieg (Italian Exhibition Group) un’altra edizione da record, con risultati superiori alle attese. Le presenze totali sono cresciute del 10%, con quelle estere in aumento del 9% e una forte presenza di investitori. Su 125mila metri quadrati lordi di superficie espositiva e 24 padiglioni, oltre mille marchi espositori, di cui 320 internazionali, con prodotti, soluzioni e tecnologie più innovative nei sette settori della transizione energetica. Presenti 530 hosted buyer e delegazioni da 59 Paesi. A seguire alcuni degli eventi che si sono svolti.



Le tecnologie spaziali

A Rimini è stato approfondito il contributo delle tecnologie spaziali alla gestione dei sistemi energetici. Al centro del confronto odierno, il ruolo dei dati satellitari e delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la pianificazione delle infrastrutture energetiche e la gestione delle fonti rinnovabili. Il panel ha riunito rappresentanti di istituzioni e organizzazioni nel settore della space economy, tra cui Girolamo Di Francia (Enea) e Simone Pirrotta (Asi) e anche Massimiliano Arceri e Beatrice Barresi (Esa Access Programme). Elena Bonacini, exhibition manager di Bex-Beyond Exploration, ha presentato la nuova expo-conference sulla space economy e il commercial space flight promossa da Italian Exhibition Group in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, in programma dal 23 al 25 settembre alla Fiera di Rimini.



Il premio Cagnoni

Innovazione ed eccellenza tecnologica per la transizione energetica sono state premiate, con il Premio Innovation Lorenzo Cagnoni, consegnato alle sette aziende espositrici che si sono distinte per i progetti più all’avanguardia e alle sette start-up dell’innovation district più innovative, in ciascuno dei sette settori merceologici della manifestazione (solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e sustainable city). Sono state premiate le aziende: IGreen System, Meteodyn, Clivet, Crrc Zhuzhou Institute, Alperia Green Future, Dragone Energy ed Enea. Hanno consegnato la targa alle start-up Maurizio Ermeti, Alessandra Astolfi, Giorgia Caprioli, Francesca Zadro global start-up program dell’agenzia Ice, Fabrizio Tollari head of energy and climate unit di Art-Er, Nicoletta Amodio executive adviser ricerca e innovazione di Confindustria e direttrice della Fondazione Mai, e Gabriele Ferrieri, presidente di Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Sono state premiate Taleta, Northernlight, I-Tes, CO2CO, AI-Cure, Powandgo, Enercade.



L’occupazione femminile nelle rinnovabili

Le donne che lavorano nel settore delle rinnovabili si sentono rispettate, ascoltate e valorizzate, ma sono ancora rappresentante in minoranza con elementi di disparità percepita che riguardano principalmente delegittimazione tecnica e professionale, utilizzo di linguaggio non inclusivo, differenze nell’attribuzione di responsabilità e nei trattamenti economici. È quanto emerge dall’indagine su circa 600 aziende del settore delle rinnovabili e del fotovoltaico, realizzata da Italia Solare e Key con il supporto di Excellera Intelligence. Le donne rappresentano il 35% dei dipendenti del comparto, ma solo poco più di una donna su quattro (28%) opera nell’area tecnica; il 72% è impiegato in altre funzioni aziendali, con una maggiore presenza nell’area amministrazione (27%). Il 67% delle aziende ha almeno una donna in posizioni di vertice, contro il 33% che non ne ha nessuna: solo 1 azienda su 10 dichiara di avere una donna come amministratore delegato, direttore generale o amministratrice unica, mentre il 4% segnala una presenza femminile nei ruoli di presidente o vicepresidente.



Epc e finanza

La realizzazione degli impianti e le condizioni di finanziabilità dei progetti rappresentano due elementi strategici per lo sviluppo delle rinnovabili. Il tema è stato discusso nell’evento “EPC e Finanza: la nuova fase delle rinnovabili”, a cura di Elemens, che ha riunito istituzioni, industria e sistema bancario per analizzare il nuovo scenario del settore energetico. Il convegno si è aperto con un keynote speech di Elemens sul contesto in cui operano RES e BESS nel mercato italiano – che nel 2025 ha registrato progetti autorizzati di rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, pari a 9,5 GW e 1,5 GW – oltre a esplorare evoluzioni regolatorie, sfide di costruzione e vincoli di financing.