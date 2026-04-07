Il finanziamento contribuirà alla conversione di parte della raffineria di Sannazzaro in un impianto per la produzione di biocarburanti. Il progetto prevede la conversione dell’impianto hydrocracker e la costruzione di un impianto per il pretrattamento degli scarti come oli esausti da cucina e grassi animali.

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Eni hanno firmato un nuovo finanziamento da 500 milioni di euro a 15 anni per la conversione di alcune unità della raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) in bioraffineria. L’accordo è stato firmato dalla vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, e dall’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi.

Il progetto prevede la conversione dell’impianto hydrocracker (hdc2) mediante la tecnologia Ecofining e la costruzione di un impianto per il pretrattamento degli scarti come oli esausti da cucina e grassi animali, e residui dell’industria agroalimentare, che sono la carica prevalente con cui Enilive produce i biocarburanti hvo.



Tecnologia e produzione

L’impianto di Sannazzaro avvierà la produzione di biocarburanti hvo diesel e saf-biojet per l’aviazione dal 2028, e avrà una capacità produttiva di circa 550mila tonnellate l’anno. L’iniziativa permetterà, in sinergia con le utilities e infrastrutture esistenti, di affiancare alla produzione di carburanti tradizionali, quella di biocarburanti hvo diesel e saf, per contribuire alla riduzione dell’impronta carbonica dei trasporti e alla decarbonizzazione del settore aereo, per il quale oggi i saf sono l’unica soluzione già disponibile.

L’accordo fa seguito a quello – ancora da 500 milioni di euro siglato nel luglio 2025 – per la conversione della raffineria di Livorno in bioraffineria. La trasformazione di parte della raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi in bioraffineria contribuisce all’obiettivo strategico di Enilive di raggiungere 5 milioni di tonnellate di capacità produttiva di biocarburanti entro il 2030, di cui oltre 2 milioni di tonnellate di capacità produttiva di saf.



Vigliotti e Descalzi

Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, ha dichiarato: “Questo finanziamento rappresenta un sostegno strategico a un progetto di alto valore ambientale e industriale, contribuendo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, in particolare di quello aereo. Tramite questa iniziativa, la Bei mira a rafforzare la capacità europea di produrre carburanti avanzati e promuove un uso circolare e sostenibile delle risorse”.

Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’Eni, ha dichiarato: “Siamo il secondo produttore di biocarburanti in Europa e stiamo lavorando a tre conversioni di bioraffinerie in Italia, dopo averne completate già due, Venezia e Gela, che stanno contribuendo significativamente a un approvvigionamento più sostenibile sotto il profilo ambientale del settore dei trasporti”.