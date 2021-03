Il presidente della Commissione Esteri: approvato lo Statuto che punta al coordinamento stabile tra i produttori nel Mediterraneo orientale

"Soddisfazione per l'approvazione alla Camera dello Statuto del Forum del Gas del Mediterraneo Orientale (East Mediterranean Gas Forum- EMGF)". Lo dichiara Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati e relatore del provvedimento approvato dall'Aula.



"Si tratta - continua Fassino - del maggior forum sui temi energetici e sulle reti di gasdotti del Mediterraneo e offrirà al nostro paese l'opportunità di essere un protagonista del sistema degli approvvigionamenti energetici dell'intero bacino, rafforzando l'integrazione euro-mediterranea in un settore strategico per la vita e dello sviluppo dell'intera regione".



Il testo approvato dalla Camera dei Deputati ratifica - si legge nella nota - l'unione di Italia, Grecia, Cipro, Israele, Autorità nazionale palestinese, Giordania ed Egitto per realizzare un coordinamento stabile tra i paesi del Mediterraneo orientale produttori, di transito e consumatori di gas naturale. "L'obiettivo - conclude - è incrementare le esportazioni energetiche della regione, potenziare le infrastrutture di rete e promuovere investimenti privati nel settore energetico". Il Forum sarà affiancato un Advisor Committee di imprese, di cui fanno parte anche Eni, Saipem e Snam.