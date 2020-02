Il primato del nostro Paese è il dato che emerge dal Rapporto 2019 su “La filiera degli usi finali del GNL in Italia”. I depositi sono 107

L’Italia risulta al primo posto in Europa per numero ed efficienza delle infrastrutture di distribuzione nella filiera del GNL e le rilevazioni di fine anno riportano una consistenza della rete pari ad oltre 107 depositi di GNL, registrando un incremento pari al 50% rispetto all’anno precedente. Lo evidenziano i dati del Rapporto 2019 su “La filiera degli usi finali del GNL in Italia”, realizzato dall’Istituto di ricerca REF-E e presentato a Roma.

L’espansione dell’infrastruttura è ancora una volta riconducibile principalmente all’incremento dei punti vendita carburante per il trasporto pesante stradale, che si sono attestati sulle 70 unità. La dinamicità del settore nazionale risulta ancora più marcata se si considera che, a fine 2019, si registrano circa 25 stazioni di rifornimento in autorizzazione e/o costruzione ed ulteriori 40 impianti in corso di autorizzazione e/o appaltati.

Il 2019 registra, inoltre, un aumento anche dei depositi asserviti alle utenze offgrid, che risultano pari a 24 unità con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente e con ulteriori 6 impianti che risultano già autorizzati o in costruzione. Anche sui consumi, i dati del rapporto sono positivi: il 2019 ha registrato una richiesta pari ad oltre 106.000 tonnellate, il doppio rispetto a quelli dell’anno precedente: anche in questo caso, il contributo maggiore è dovuto alla domanda legata al trasporto stradale pesante, che si stima abbia rappresentato oltre il 65% dei consumi.

Dal Rapporto 2019 emergono, inoltre, due dati importanti: da una parte le politiche programmatiche, riprese anche nel PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima), guardano con favore allo sviluppo del GNL nei diversi settori di utilizzo; dall’altra, molte sono le iniziative imprenditoriali volte a garantire lo sviluppo delle infrastrutture nazionali di approvvigionamento.

“E proprio quest’ultimo aspetto – precisa Andrea Arzà, presidente Assogasliquidi/Federchimica, associazione nazionale delle imprese produttrici, importatrici e distributrici di GPL e GNL per uso combustione ed autotrazione – risulta essere uno dei principali fattori da affrontare con l’impegno di tutti per garantire uno sviluppo ulteriore e sicuro della catena logistica sia nel trasporto pesante – stradale e marittimo – che negli utilizzi offgrid”.

“Vanno individuate e rese operative misure di sostegno agli investimenti delle imprese in tale segmento - continua Arzà -, al fine di consentire di accelerare la costruzione dei depositi di approvvigionamento nazionale e tutte le altre iniziative volte a garantire la presenza sull’intero territorio del prodotto, insieme alla conferma delle misure incentivanti per i mezzi alimentati a GNL, della stabilità del quadro fiscale e di normative omogenee e semplificate”.

Adriatic LNG - Il 2019 è stato un anno di grandi risultati per il terminale di rigassificazione Adriatic LNG, che nel suo decimo anniversario ha registrato nuovi record di attività. Per la prima volta in assoluto, il rigassificatore situato al largo della costa veneta ha raggiunto un tasso di utilizzo annuale del 95,6% (notevolmente al di sopra della media di utilizzo europea - circa 50%), superando il valore del 2018 (81%) e il precedente record, registrato nel 2010 (87%). Ad avvalorare il dato, i primati relativi alle navi di GNL approdate nel 2019 (88, +11 rispetto al 2018) e al quantitativo di gas naturale immesso in rete, corrispondente a 7,6 miliardi di metri cubi (+1,1 miliardi rispetto all’anno precedente), che hanno portato l’infrastruttura a sfiorare la capacità massima di rigassificazione, pari a 8 miliardi di metri cubi l’anno.