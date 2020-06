Interventi di compensazione ambientale e rilancio del territorio: 8,7 milioni per interventi miglioramento e recupero ambientale

Raggiunto l’accordo sulla proroga delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in Lombardia relative agli impianti denominati “Brugherio” (MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI). Lo hanno firmato Regione, ANCI Lombardia e Stogit, il maggior operatore italiano ed europeo nell'attività di stoccaggio. L'intesa mira a garantire una collaborazione sempre più stretta ed efficace tra l'impresa, Regione Lombardia e il territorio in un settore strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, a tutela della sicurezza degli impianti, dei lavoratori e delle comunità interessate.



L'azienda riconosce a titolo di compensazione ambientale per gli impianti oggetto di proroga 8,7 milioni di euro destinati ad interventi di miglioramento e/o recupero ambientale nei territori dei Comuni interessati dalla presenza delle concessioni. Regione Lombardia, inoltre, ha concordato con l'Azienda un programma di integrazione delle reti di monitoraggio microsismico già presenti negli impianti, che Stogit attuerà con investimenti nel biennio 2020-2021 per quasi due milioni di euro, di estrema rilevanza se si considerano i benefici della sicurezza delle popolazioni locali. Per lo sviluppo di tali reti saranno adottate le migliori tecnologie disponibili.



"Il lavoro e le interlocuzioni tra tutti i soggetti interessati che si sono susseguiti in questi anni hanno consentito di raggiungere un accordo fondamentale per il territorio interessato - dichiara l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo - a dimostrazione della validità della collaborazione tra istituzioni e imprese. Con la firma di questo accordo Regione Lombardia conferma la propria attenzione verso queste aree, assicurando, allo stesso tempo, la distribuzione delle risorse ai Comuni interessati per la realizzazione di investimenti che saranno non solo a vantaggio dei territori su cui risiedono gli impianti di stoccaggio, ma anche a vantaggio dell'ambiente". Stogit, Società controllata al 100% da Snam, predisporrà anche un sito web dedicato che consentirà a ciascun cittadino di poter accedere alle notizie più recenti sulle attività in corso relative agli impianti, al fine di fornire la più adeguata e completa informazione nell'interesse delle popolazioni locali.



"L'accordo raggiunto - dichiara il Managing Director di Stogit, Massimiliano Erario - testimonia i rapporti costruttivi tra l'azienda e le istituzioni e pone le basi per una sempre più proficua collaborazione a beneficio delle comunità nelle quali operiamo. Su questi presupposti continueremo a lavorare a stretto contatto con i territori per contribuire al loro sviluppo sostenibile e alla transizione energetica".