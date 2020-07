L'operazione valuta il 49% di Adnoc Gas Pipelines, società che detiene per 20 anni i diritti di gestione di 38 gasdotti negli Emirati Arabi Uniti

Snam, assieme a una serie di fondi internazionali, mette le mani su una quota di minoranza sulla società dei gasdotti degli Emirati Arabi Uniti. Il consorzio composto da Snam e dai fondi Gip, Brookfield Asset Management, Gic, Ontario Teachers' Pension Plan e Nh Investment & Securities ha infatti perfezionato l'acquisizione del 49% di Adnoc Gas Pipeline Assets dalla The Abu Dhabi National Oil Company.



L'operazione valuta il 49% di Adnoc Gas Pipelines, società che detiene per 20 anni i diritti di gestione di 38 gasdotti negli Emirati Arabi Uniti, circa 10,1 miliardi di dollari. Per Snam, spiega una nota, si tratta di un'importante opportunità di investimento in un'infrastruttura strategica, anche nel quadro di possibili future collaborazioni nella transizione energetica nell'area del Golfo.



L'Assemblea di Snam a giugno ha approvato il bilancio di esercizio 2019, che presenta un utile netto di oltre 816 milioni di euro con la distribuzione di un dividendo di 0,1426 euro per azione. I soci hanno anche nominato Nicola Bedin Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di Luca Dal Fabbro, che aveva già rassegnato le proprie dimissioni.