L’opera che dalla Puglia arriva all’Emilia - Romagna è contenuta nel piano decennale di sviluppo della rete al 2031

L'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (Arera) ha avviato una consultazione pubblica sul “Progetto Linea Adriatica - relazione integrativa novembre 2022”, del Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto 2022-2031.

L’opera

Si tratta del gasdotto che attraverserà diverse regioni, dalla Puglia all'Emilia-Romagna passando per l'Abruzzo e l'Umbria, gran parte della penisola, con una centrale di spinta del metano da costruire nel territorio di Sulmona, autorizzata oltre 2 anni fa e il relativo metanodotto, tratto Sulmona-Foligno, autorizzato lo scorso anno dal governo Draghi.



No hub: export di gas da 3 miliardi

A renderlo noto è il Coordinamento No Hub del Gas che a Pescara ha spiegato la procedura e le modalità con cui chiunque potrà presentare le osservazioni. Il gruppo di ambientalisti ha sottolineato che la consultazione riguarderebbe l'utilità dell'opera, considerata strategica dal Governo italiano. "Nel frattempo, il Governo ha approvato il progetto, mentre i dati, con oltre 3 miliardi di metri cubi esportati smentiscono chi ha cavalcato le paure degli italiani sulla scarsità di metano per imporre opere costosissime - hanno aggiunto dal coordinamento - . Un fatto clamoroso, in un momento in cui i dati smentiscono chi ha scommesso sulle paure degli italiani sulla mancanza di gas, visto che addirittura nel 2022 l'Italia ha esportato, all'estero, oltre 3 miliardi di mc, un record assoluto, con lauti guadagni per le aziende che usano i gasdotti pagati dagli italiani con le loro bollette", hanno concluso.