Il nuovo gasdotto di Energy, Chevron Mediterranean Limited e Ratio Energies aumenterà significativamente la capacità produttiva, da 12 a 14 miliardi di m3 all’anno

Arriva un terzo gasdotto per Leviathan, il giacimento israeliano in mano a NewMed Energy, Chevron Mediterranean Limited (Cml) e Ratio Energies: i tre operatori hanno deciso di costruire la nuova pipeline che collegherà Leviathan alla sua piattaforma situata a dieci chilometri dalla costa israeliana. Il budget totale per il progetto è di circa 568 milioni di dollari.



L’aumento di produzione

Il nuovo gasdotto aumenterà significativamente la capacità produttiva di Leviathan, con il primo flusso previsto per la seconda metà del 2025. Si prevede un aumento da 12 a 14 miliardi di metri cubi all’anno. Scoperto nel 2010, questo giacimento mediterraneo, situato a circa 130 chilometri a ovest del porto israeliano di Haifa, contiene risorse sfruttabili stimate in circa 605 miliardi di m3 di gas naturale, secondo il consorzio israelo-americano che lo gestisce.



Il più grande gasdotto

Si tratta del più grande giacimento di gas naturale offshore di Israele, che produce gas naturale anche nei giacimenti offshore di Tamar e Karish. “L’espansione della capacità produttiva ci permetterà di fornire più gas naturale al mercato locale e regionale e presto anche al mercato globale”, ha dichiarato Yossi Abu, amministratore delegato di NewMed Energy, che detiene i diritti di sfruttamento di oltre il 45% di Leviathan.



Leviathan, in pillole

Scoperto nel 2010, Leviathan è il più grande giacimento di gas naturale del Mediterraneo, in virtù di 22,9 trilioni di piedi cubi di gas recuperabile: fornisce il mercato del gas israeliano, la Giordania e l’Egitto. Chevron e Ratio detengono rispettivamente il 39,66% e il 15% delle quote nel campo. Il nuovo gasdotto partirà a 10 km dalla città costiera di Dor, costruito dal consorzio Leviathan con l’israeliana NewMed Energy, l’operatore Chevron e Ratio Energies. I primi flussi di gas inizieranno nel 2025. Il giacimento di gas offshore si trova a circa 120 chilometri a ovest della città portuale di Haifa.

Come osservato dal ceo di NewMed, Yossi Abu, l’espansione della capacità di produzione e la futura liquefazione tramite un impianto di liquefazione designato consentirà di fornire più gas naturale al mercato locale, regionale e molto presto anche globale. Infatti entro quattro anni il consorzio prevede di raddoppiare la produzione dal giacimento di Leviathan a 24bcmpa. Secondo i tre player i piani per aumentare la produzione annuale e le esportazioni nel 2025 per soddisfare la crescente domanda spingono il valore stimato del giacimento a 12,5 miliardi di dollari.