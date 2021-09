Secondo i promotori dell’iniziativa, il progetto “Metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona” venne presentato nel 2005, quando sul territorio esistevano condizioni assai diverse

Alcune associazioni ambientaliste, tra le quali WWF e Salviamo l’Orso, hanno presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato contro la realizzazione del metanodotto della Linea adriatica progettato sulla catena degli Appennini. Il ricorso riguarda in particolare il decreto sottoscritto nel marzo scorso da Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, sul Rilascio autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'esercizio della centrale di compressione gas nel Comune di Sulmona (Aq), di cui le 2 associazioni chiedono l'annullamento.



I vizi procedurali secondo gli ambientalisti

“Il ricorso si sviluppa in sei articolate motivazioni, per le quali si ritiene necessario annullare il provvedimento Aia, che è stato emesso a conclusione di un iter procedimentale viziato da numerose illegittimità”. Lo ha dichiarato il legale del Wwf e di Salviamo l'orso, Francesco Paolo Febbo sottolineando che l'iter per l'autorizzazione del progetto è cominciato 15 anni fa. "Il progetto 'Metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona' venne presentato il 31 gennaio 2005, quando le condizioni del territorio e del Paese erano enormemente diverse - ha aggiunto l'avvocato - . Non c'erano stati né il terremoto dell'Aquila del 2009 né quello del Centro Italia del 2016. Nel frattempo, il ritmo al quale i cambiamenti climatici stanno alterando la biosfera ci ha portato a un passo dal punto di non ritorno e tutti i programmi (Next Generation Ue, Piano nazionale di ripresa e resilienza) prevedono un radicale abbattimento dell'uso del metano, i cui effetti negativi sull'atmosfera sono oggi incontestati". Per questo ricorso, Febbo si avvale della collaborazione di Stefano Civitarese Matteucci, uno tra i più importanti costituzionalisti del Paese, docente ordinario di Diritto pubblico dell'Università Chieti-Pescara.