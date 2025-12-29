Trovato gas ma anche una falda acquifera sotto un cantiere di Porto Potenza Picena. I tecnici di Adrigas sono dovuti intervenire più volte per risolvere la questione.

C’è gas nel sottosuolo di Porto Potenza Picena, nel maceratese. Lo hanno scoperto un gruppo di operai che stava lavorando in un cantiere e, mentre trivellavano alla ricerca di una vena d’acqua, a un centinaio di metri di profondità si sono imbattuti in una sacca di gas emersa insieme ad una falda acquifera.



Che cos’è successo

Responsabili dell’accaduto sono gli operai di una ditta specializzata, l’Adrigas, i quali durante le operazioni di perforazione hanno fatto emergere la sacca di gas naturale dal sottosuolo. I vigili del fuoco hanno effettuato immediati accertamenti per verificare eventuali rischi per l’incolumità pubblica, escludendo però la presenza di pericoli. I tecnici sono dovuti intervenire più volte per risolvere la questione. In serata il Comune ha emesso l’ordinanza con la chiusura al traffico della via interessata che si è protratta a causa di complicazioni sopraggiunte nel corso dei lavori. La strada è rimasta chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.