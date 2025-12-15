Il progetto innovativo di LNEnergy, nel mirino degli oppositori, ha ottenuto di recente il parere positivo della valutazione di impatto ambientale del ministero dell’Ambiente. Sotto al lago artificiale c’è un piccolo giacimento di gas; gli investitori intendono liquefarlo sul posto per portarlo via con le autobotti invece di posare un metanodotto.

Tutti in corteo contro l’estrazione di gas al lago di Bomba. Il Comune e i comitati nimby si sono dati appuntamento – leggiamo sul sito di Rete8 - per il 27 dicembre (ore 16 rotatoria di via Lago. Uscita di Bomba della Fondovalle Sangro) per ribadire il no al progetto di estrazione, raffinazione e liquefazione del gas di cui e-gazette ha scritto molte volte.



Sotto al lago

Sotto al lago artificiale di Bomba c’è un piccolo giacimento di gas. Troppo piccolo per meritare la posa di un metanodotto che, finita l’estrazione, rimarrebbe inutilizzato. Per questo motivo gli investitori intendono estrarre il metano e liquefarlo sul posto con un piccolo impianto, per portarlo via con le autobotti.

Quello dell’estrazione del gas dall’area del Lago di Bomba è un tema ricorrente nella zona di Chieti: il progetto di LNEnergy, già respinto e contestato, recentemente ha ottenuto il parere positivo del comitato Via Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente.

Il progetto “Small scale Lng giacimento gas Collesanto” prevede la produzione di gas naturale liquefatto su piccola scala. La società ha più volte ribadito che si tratterebbe di una produzione perfettamente in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Secondo gli oppositori, il progetto non ha i requisiti per essere inserito nel Pniec, poiché non sono state considerate le problematiche ambientali e geologiche sollevate dai comitati nimby.