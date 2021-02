Lo stop riguarda le nuove concessioni per petrolio e gas su terreni federali e non è retroattiva. Annunciata anche la creazione di un ufficio che si occuperà di questioni climatiche

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha annunciato una moratoria delle trivellazioni petrolifere sui terreni e i bacini acquiferi federali. È quanto si legge in una nota della Casa Bianca, che ha annunciato le prime azioni della nuova amministrazione nella lotta contro il cambiamento climatico.



Lo stop alle trivellazioni riguarda le nuove concessioni petrolifere e per il gas e non riguarda i contratti già in essere, ma permetterà a Biden di mantenere una delle promesse fatte in campagna elettorale. Biden decreterà anche che entro il 2030 il 30% dei terreni e dei bacini acquiferi federali vengano protetti. Nei tre 'executive orders' che saranno firmati da Biden, si richiede anche che le agenzie federali acquistino veicoli elettrici a emissioni zero prodotti negli Stati Uniti, al fine di salvaguardare l'ambiente e incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore. Inoltre, sarà istituito formalmente un ufficio che si occuperà di politica climatica nazionale guidato da John Kerry e Gina McCarthy, i consiglieri di Biden per il clima.



Biden ha deciso di creare una task force per preparare un piano di riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra e equiparerà il cambiamento climatico ad altre priorità di sicurezza nazionale. Numerose commissioni all'interno di diversi ministeri saranno focalizzate su questioni ambientali, dalla creazione di posti di lavoro e quelle di giustizia e discriminazione nell'impatto sulle comunità dei danni ecologici.



Intanto, Il gruppo canadese Tc Energy ha annunciato di aver sospeso i lavori di costruzione del controverso oleodotto Keystone XL tra Canada e Usa, senza neppure attendere l'annunciato blocco da parte del neopresidente Joe Biden. La società si è detta "delusa" e ha avvisato che "esaminerà la decisione, valuterà le sue implicazioni e studierà le proprie opzioni". Una decisione, ha fatti sapere il gruppo, che potrebbe comportare il licenziamento di migliaia di operai.