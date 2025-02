Si chiamerà Saipem 7 e sarà quotata a Milano e Oslo con ricavi da 20 miliardi e 45mila dipendenti. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il 2026

Nasce da Saipem e dalla norvegese Subsea 7 un colosso da 43miliardi di euro della perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia, del subsea e delloffshore. È stato firmato nel weekend un accordo che prevede una fusione alla pari che vedrà la parte italiana in qualità di società incorporante mantenere la sede sociale e il mercato di quotazione in Italia, oltre a risultare quotata in Norvegia all’esito della fusione. In virtù dei principi di governance definiti nel memorandum of understanding, Eni, Cdp Equity (azionisti di controllo Saipem) e Siem Industries (controllante Subsea 7), rappresenteranno insieme circa il 29% del capitale sociale (rispettivamente Siem 11,8%, Eni 10,6% e Cdp Equity 6,4%), costituiranno un nucleo stabile di soci di riferimento che nominerà la maggioranza del consiglio di amministrazione.



I numeri

La società risultante dalla fusione tra Saipem e Subsea7 sarà ribattezzata Saipem7 e avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro, ricavi per circa 20 miliardi di euro ed ebitda di oltre 2 miliardi di euro. Avrà un’organizzazione globale con oltre 45mila persone, fra cui più di 9mila ingegneri e project manager. Gli azionisti di Subsea7 riceveranno 6,688 azioni di Saipem per ogni azione Subsea7 detenuta. Subsea7 distribuirà un dividendo straordinario di 450 milioni di euro immediatamente prima del perfezionamento dell'operazione. Si prevedono sinergie annuali pari a circa 300 milioni di euro dal terzo anno successivo al completamento della fusione. La cosiddetta combined company avrà azioni quotate sia sulla borsa di Milano che su quella di Oslo. Siem Industries, azionista di riferimento di Subsea7, Cdp Equity ed Eni, azionisti di riferimento di Saipem, hanno espresso il loro forte appoggio e hanno indicato l’impegno a votare a favore dell’operazione. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nella seconda metà del 2026



I commenti di Descalzi e Scannapieco

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: “Con questa operazione creiamo un leader globale di grande valore industriale e tecnologico. Saipem nel corso degli ultimi anni ha compiuto un percorso di continuo miglioramento delle performance operative e finanziarie che l’ha portata in una posizione di eccellenza tale da potere essere protagonista di questa trasformazione significativa: un grande risultato che valorizza pienamente il sostegno che abbiamo fornito nel nostro ruolo di azionisti”. Per l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco: “L’unione delle attività di Saipem e Subsea7 rappresenta un significativo rafforzamento di aziende ad alta tecnologia e affermate nei mercati di riferimento e che da oggi, sfruttando la loro complementarietà, danno vita a una realtà destinata a diventare leader mondiale nel settore”.



Saipem e Subsea 7

Saipem è un leader globale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore. Saipem è organizzata in business line: asset based services, drilling, energy carriers, offshore wind, sustainable infrastructures, robotics & industrialised solutions. La società dispone di 6 cantieri di fabbricazione e una flotta di 21 navi da costruzione (di cui 17 di proprietà e 4 di proprietà di terzi e in gestione a Saipem) e 15 impianti di perforazione, di cui 9 di proprietà.

Subsea7 fornisce progetti e servizi offshore per il settore energetico. Subsea7 rende possibile la transizione energetica offshore attraverso la continua evoluzione di petrolio e gas a basse emissioni di CO2 e consentendo la crescita delle energie rinnovabili e delle energie emergenti.