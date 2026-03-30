La società di San Donato Milanese conferma di essere uscita dal consorzio – con la sudcoreana Dana Petroleum e l’israeliana Ratio Energies – che aveva ottenuto dal governo di Tel Aviv i diritti di esplorazione sul blocco G del giacimento Leviathan.

L’Eni è uscito dal consorzio per l’esplorazione di gas nelle acque che fronteggiano la striscia di Gaza, il Blocco G del più vasto giacimento Leviathan. Il colosso italiano lo ha comunicato al ministero israeliano dell’energia, stando a quanto riportato dal quotidiano economico israeliano Globes, poi confermata dall’azienda la quale ha reso noto il suo ritiro dal consorzio aggiudicatario del Blocco G deciso “nel quadro della razionalizzazione e diversificazione strategica delle attività upstream e prende atto della decisione degli altri membri del consorzio di completare il processo di aggiudicazione”.



Che cos’è successo

A 20 giorni dall’inizio dei bombardamenti di Israele su Gaza in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, il ministero israeliano dell’Energia ha indetto una gara d’appalto per l’esplorazione e lo sfruttamento di diversi blocchi dei giacimenti di gas al largo di Israele. Ad aggiudicarsi questi contratti sono due consorzi: il primo composto da NewMed energy, dalla società azera Socar e da British petroleum, il secondo invece comprende Dana petroleum (una filiale della South Korean national petroleum company), l’israeliana Ratio petroleum e l’Eni.

L’assegnazione di queste licenze provoca critiche: una parte delle aree di mare assegnate sono al largo della Striscia. In particolare, due terzi del Blocco G (il 62%) si trovano all’interno della zona economica palestinese.



La diffida

Per questo motivo a inizio febbraio 2024 le organizzazioni per i diritti umani Al-Haq, Al Mezan center for human rights e Palestine center for human rights avevano mandato una diffida, tramite lo studio legale statunitense Foley Hoag, alle tre aziende coinvolte nel progetto. Si chiedeva di “desistere dall’intraprendere qualsiasi attività nelle aree del Blocco G che ricadono nelle aree marittime dello Stato di Palestina” in quanto queste attività risulterebbero in una violazione del diritto internazionale.

La disputa si è risolta nell’ottobre 2025 quando l’Eni ha comunicato al ministero israeliano dell’Energia la scelta di ritirarsi dal consorzio. Questa decisione, sostiene Ratio, è stata comunicata tardivamente alla borsa di Tel Aviv in quanto l’azienda israeliana intendeva raggiungere un accordo con Dana petroleum affinché quest’ultima fungesse da operatore del giacimento di gas, qualora ne venisse individuato uno. “Il raggiungimento di un accordo sulla ripartizione delle quote nella partnership tra Ratio e Dana potrebbe richiedere tempo, poiché l’attenzione della dirigenza della Korea national oil corporation è attualmente concentrata sulla chiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita la maggior parte delle forniture petrolifere della Corea”, riporta sempre il quotidiano israeliano.