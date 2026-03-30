Autorizzata dal ministero dell’Ambiente l’estrazione di gas dal giacimento Gemini. Via libera agli scarichi a mare per le piattaforme nel Mar Adriatico tra Romagna e Marche chiamate Calpurnia, Bonaccia e Porto Corsini.

Potrà presto essere avviata la produzione del pozzo di gas metano Gemini 1 nel canale di Sicilia. È stata autorizzata dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della richiesta di valutazione di impatto ambientale l’attività di conversione del pozzo da esplorativo a produttivo. È prevista la relativa posa della condotta e la messa in esercizio.

Il giacimento Gemini potrebbe compensare il buco nell’acqua (salata) che si è rivelato il giacimento Argo e Cassiopea, adiacente a Gemini, il quale prometteva almeno una dozzina di miliardi di metri cubi di metano e invece si è dimostrato poco produttivo e in parte sterile.



Altri Via libera

È stata conclusa con esito positivo la procedura di verifica di ottemperanza inerente il progetto di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato prodotte dalle piattaforme Clara Est e scaricate in mare dalla piattaforma offshore Calpurnia al largo di Falconara (Ancona).

Stessa sorte anche per la procedura di verifica di ottemperanza inerente il progetto di piattaforma off-shore Bonaccia Nw per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato prodotte dalle piattaforme e scaricate in mare dalla piattaforma off-shore, sempre al lago della costa marchigiana.

Come anche è stata autorizzato lo scarico a mare inerente la piattaforma off-shore Porto Corsini, nel ravennate.

È stato infine deciso che il progetto di estrazione del gas nel giacimento Grottole-Ferrandina, nella concessione Cugno le Macine stoccaggio, non dovrà essere assoggettata a via.