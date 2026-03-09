Le quotazioni al Ttf in forte rialzo in settimana e i timori per gli aumenti in bolletta. I commenti di Federconsumatori, Unc, Facile.it e Coface. La difesa dei petrolieri.

Le tensioni in Medio Oriente si stanno facendo sentire anche sul fronte bollette. È allarme energia per le famiglie, su cui aleggia lo spettro della bolla dei prezzi del 2022-2023 che ha messo in ginocchio milioni di utenti. Vi è stato un aumento elevatissimo dei prezzi del gas: con l’escalation del conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz, ad Amsterdam le quotazioni registrano un incremento di oltre il 50%, chiudendo a quota 52,80 euro al megawattora (con picchi oltre 63,00 euro). Ecco alcuni commenti dal mondo dei consumatori e le stime di Davide Tabarelli, Facile.it, Segugio, di Coface e la difesa dei petrolieri.



Federconsumatori

Le ricadute rischiano di essere drammatiche per le famiglie: secondo le stime dell’Onf-Osservatorio Nazionale Federconsumatori i rincari possono raggiungere 349 euro annui per una famiglia che utilizza il gas per riscaldamento, acqua calda e cucina (se i prezzi si stabilizzano sul livello attuale). Più attenuati gli effetti sulla bolletta dell’elettricità, che rischia di pesare mediamente 114 euro annui in più.



Unione nazionale consumatori

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che dobbiamo impedire che la speculazione faccia esplodere i prezzi dell'energia e dei generi alimentari. "Bene, ottima notizia che la presidente Meloni voglia impedire che la speculazione faccia esplodere le bollette e i prezzi dei generi alimentari, ma se vuole tradurre i propositi in fatti concreti servono due cose: interventi immediati e soldi", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."La tempistica è tutto in questi casi: vanno bloccati sul nascere i rialzi dei carburanti e dell'energia prima che si inneschi il meccanismo di trasmissione sui prezzi alimentari, altrimenti se parte la reazione a catena lungo la filiera siamo spacciati.



Facile.it

Ammontano a 121 euro per la bolletta del gas e 45 euro per quella dell'energia elettrica gli aumenti previsti dagli analisti di Facile.it per le bollette delle famiglie italiane a causa del conflitto in corso in Iran.

Il calcolo, effettuato considerando le stime di pun (prezzo unico nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale) per i prossimi 12 mesi, porta il conto complessivo a 2.593 euro nell'anno, pari al 7% in più rispetto ai 2.427 euro previsti per il 2026 prima che scoppiasse il conflitto. I consumi sui quali sono stati fatti i calcoli (che corrispondono a quelli della famiglia tipo italiana) sono 2.700 kWh per l'energia elettrica e 1.400 metri cubi per il gas. "L'impatto sarà per chi ha un contratto con tariffa indicizzata, i consumatori che, invece, hanno una tariffa fissa, non subiranno aumenti fino, almeno, alla scadenza del contratto attualmente attivo", spiegano gli analisti di Facile.it.



Segugio.it

Per gli analisti di Segugio.it anche l’Italia dovrà fare i conti con l’aumento dei prezzi luce e gas per gli utenti finali. I primi segnali in tal senso arrivano già dall’andamento degli indici del mercato all’ingrosso italiano. Per i consumatori con una tariffa indicizzata (e quindi con prezzo variabile ogni mese in base all’andamento degli indici pun e PSV) e per chi attiverà nelle prossime settimane una nuova tariffa a prezzo fisso il costo dell’energia potrebbe essere molto più alto. Lo stesso problema riguarderà i clienti con una fornitura in regime regolato (tutela della vulnerabilità e servizio a tutele graduali), dato che entrambe le tariffe sono a prezzo variabile.



Le stime di Tabarelli

Secondo il presidente di Nomisma, Davide Trabarelli, i primi aumenti potrebbero essere visibili già con le bollette di aprile. I calcoli di facile.it sui costi in più all'anno, anche per chi deve fare il pieno all'auto

Le prime stime sull’impatto energetico del conflitto in Iran arrivano da Nomisma Energia: secondo il presidente Davide Tabarelli, le bollette del gas potrebbero aumentare del 15% già dal primo aprile, mentre quelle dell’energia elettrica per i clienti vulnerabili registrerebbero un rialzo tra l’8 e il 10% nel secondo trimestre. Nei mesi successivi, prevede Tabarelli, la situazione potrebbe parzialmente stabilizzarsi: il gas si attesterebbe su aumenti tra il 5 e il 10%, l’elettricità intorno al 5% nel terzo trimestre.



Unem: no speculazioni

Il presidente di Unem Gianni Murano è stato ascoltato alla Commissione di allerta rapida sui prezzi convocata dal Ministro Adolfo Urso per approfondire le dinamiche che hanno determinato i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti. Murano ha evidenziato non ci sarebbero state “speculazioni” da parte delle società petrolifere e che è necessaria un’analisi più ampia e una valorizzazione maggiore degli strumenti di monitoraggio per individuare le criticità.



Coface

"Quello che stiamo osservando non è solo un problema di prezzo del petrolio ma un segnale d'allarme per chiunque operi in filiere internazionali”, ha commentato Ernesto De Martinis, ceo regione Mediterraneo & Africa di Coface. Costi logistici e di spedizione in aumento, tempi di consegna allungati: per le imprese si traduce in pressione immediata sui margini e sul capitale circolante. A questo si aggiunge una difficoltà crescente nel pianificare acquisti e contratti in un contesto di prezzi volatili. Se la crisi dovesse prolungarsi, il rischio va oltre l’aspetto inflazionistico: si potrebbe deteriorare la capacità delle controparti commerciali di onorare gli impegni nei tempi previsti, con ricadute dirette sulla liquidità e sulla regolarità dei pagamenti lungo tutta la catena del valore.