Il ministro dell’ambiente ha ricordato che dobbiamo riempire nuovamente gli stoccaggi per il prossimo inverno. Le piccole e le grandi speculazioni sul prezzo. La revisione del decreto bollette con un aumento del gas.

“Possiamo fare a meno di pensare agli stoccaggi per il prossimo inverno perché abbiamo ancora uno stoccaggio di questo inverno abbastanza alto il più alto d'Europa ma dal mese di aprile dobbiamo cominciare a reimmettere su gli stoccaggi per il prossimo inverno non possiamo fermarci un mese".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto su Radio 24. L'Italia – ha aggiunto - è "nella condizione di sicurezza energetica perché abbiamo una diversificazione di fornitori, dal Qatar in particolare noi riceviamo meno del 10% del gnl e perché comunque le forniture fino a marzo sono quasi tutte partite quindi al momento siamo abbastanza sul sicuro. Chiaro che non ci sono mai le certezze perché il blocco totale creerebbe sicuramente a partire dal mese di aprile qualche problema".



Speculazioni

Capitolo speculazioni sui prezzi. Contro le speculazioni "siamo abbastanza garantiti perché abbiamo aziende di stato che ci garantiscono" ha detto il ministro nell’affermare che ci possono essere "grandi speculazioni internazionali dei grandi player internazionali che possono incidere sul mercato del Ttf olandese. Naturalmente questo deve essere un impegno non solo dell'Italia ma da parte dei 27 Paesi europei che pagano il prezzo". Poi ci sono le piccole speculazioni. Sull'aumento di 20 centesimi per i carburanti alla pompa nel giro di tre giorni "è difficile fare l'analisi per me su due piedi è però l'effetto sicuramente della borsa del petrolio perché è chiaro che viene meno un quantitativo dell'offerta e chi ha il petrolio a disposizione in questo caso la materia prima si va a tutelare". La speculazione "la si vede purtroppo molto tempo dopo, è difficile andare ad analizzare nell'immediato" se c'è "qualcuno che trattiene volontariamente per creare un falso aumento".



Decreto bollette

Infine il decreto bollette, che "ha due grandi temi: uno regolamentare che riguarda il sistema nazionale, la rete, l'organizzazione e così via e una parte che riguarda gli interventi a sollievo per il sistema per chi ha maggiore difficoltà, le famiglie vulnerabili e il sistema delle imprese. Se ci fosse un aumento non sporadico ma continuativo del gas, che fa il prezzo in Italia anche per l'energia elettrica, dovrebbe essere rivisto però è una valutazione che si può fare solo dopo aver misurato gli effetti di questa guerra che potranno essere o meno duraturi. Non è un giudizio che si può dare oggi".