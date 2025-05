Ritorna in Campania la campagna nazionale della Legambiente “C’è puzza di gas” che monitora le dispersioni di metano dalle infrastrutture. Emissioni rilevanti in 16 elementi su 39 nei dieci impianti monitorati nelle province di Napoli e Caserta.

In Campania la Legambiente torna a puntare i riflettori sul metano disperso nell’aria, presentando i nuovi dati raccolti durante la terza tappa della campagna nazionale “C’è puzza di gas – Per il futuro del pianeta non tapparti il naso”. Il 5 e 6 maggio scorsi l’associazione ambientalista ha monitorato dieci infrastrutture regionali del gas, facendo una prima valutazione su 39 elementi grazie al “naso elettronico”, un avanzato strumento di rilevazione. L’analisi si è poi concentrata su 18 elementi specifici, e in 16 di questi sono state registrate concentrazioni rilevanti di metano.



I risultati dei monitoraggi

I risultati dei controlli mirati sui dieci impianti campani sono stati presentati a Napoli nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito di un convegno organizzato dalla Legambiente in collaborazione con il dipartimento di scienze chimiche.

Il monitoraggio di Legambiente è partito da Casavatore (Napoli), con una stazione di valvola dove sono state registrate concentrazioni di metano molto variabili, da 110 fino a 35.378 ppm (parti per milione), con una media di 4.857 ppm. Nella stessa zona, l’associazione ambientalista ha controllato anche un impianto di regolazione e misura (Remi), dove tre flange hanno mostrato valori tra 111 e 382 ppm, con una media di 157 ppm.

In provincia di Caserta, ad Aversa due flange dell’impianto Remi hanno segnato valori tra 110 e 512 ppm, con una media di 196 ppm. Cinque sfiati nello stesso impianto hanno toccato punte di 28.098 ppm, con una media di 2.285 ppm. A Lusciano, una valvola ha registrato valori tra 110 e 541 ppm (media 247 ppm), mentre tre flange hanno raggiunto i 730 ppm (media 229 ppm).

A Teverola, due flange dell’impianto Remi hanno mostrato una media di 1.211 ppm, mentre cinque sfiati sono arrivati a una media di 2.777 ppm. Più alte le concentrazioni nella stazione di valvola: una flangia ha toccato i 5.296 ppm di media. A Capodrise tre sfiati di un impianto Remi hanno registrato una media di 4.211 ppm, con picchi di 37.383 ppm. Una flangia nella vicina stazione di valvola ha segnato una media di 2.924 ppm. Infine, a Maddaloni, dove già nel 2023 erano stati segnalati numerosi punti critici, il nuovo monitoraggio ha confermato concentrazioni medie di 415 ppm in quattro flange, 343 ppm in altre quattro, 685 ppm in uno sfiato e 213 ppm presso un serbatoio.



I commenti di Eroe e Ferro

“I dati rilevati dai nostri monitoraggi evidenziano ancora una volta che il nostro Paese deve ancora affrontare un lungo e complesso percorso per ridurre, fino ad azzerare, le emissioni fuggitive” – dichiara Katiuscia Eroe, responsabile nazionale energia Legambiente. – “Queste emissioni, derivanti da pratiche che dovrebbero verificarsi solo eccezionalmente, come i rilasci volontari (venting), o da carenze nei controlli e nella manutenzione, ad esempio le dispersioni dalle flange, non dovrebbero in alcun caso essere presenti, indipendentemente dalla loro entità. Per questo non solo è necessario che il nostro Paese rispetti quanto già previsto dal nuovo regolamento europeo, osservando tutte le scadenze previste, ma arrivi ad approvare regole più stringenti di verifica e intervento, visto che parliamo di un gas fino a 86 volte più climalterante della CO₂. Non solo, vogliamo ricordare al ministero dell’Ambiente che siamo ancora in attesa di una risposta alla nostra richiesta di far parte del tavolo tecnico istituzionale.”

“Per accompagnare davvero la transizione ecologica è necessario rivedere le attuali scelte energetiche che continuano a puntare sul gas, rallentando lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel Paese” – dichiara la direttrice di Legambiente Campania, Francesca Ferro – “Le recenti rilevazioni sulle emissioni di metano dalle infrastrutture campane mostrano la necessità di una maggiore attenzione e di regole più chiare. Investire nelle energie pulite significa non solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche favorire maggiore stabilità nei costi energetici per famiglie e imprese.”



Leggi il rapporto della Legambiente sulla Campania https://www.legambiente.it/wp-conten...