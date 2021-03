Il presidente Arzà (Assogasliquidi): un segnale importante dalla Regione Liguria per l’autotrasporto a Gnl

La Regione Liguria ha approvato l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i mezzi pesanti alimentati a Gnl. L’iniziativa nasce dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e del Vicepresidente della Regione Alessandro Piana.



“Si tratta di una importante decisione per lo sviluppo di un comparto, l’autotrasporto alimentato a Gas naturale liquefatto, che, come ormai sperimentato e accertato, ha un impatto positivo sulle emissioni, operando un taglio di CO2 del 15% rispetto ai carburanti tradizionali, senza trascurare un notevole risparmio di costi rispetto al gasolio". Così Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica. "Apprezziamo lo sforzo della Regione Liguria per dare un input concreto al rinnovamento del settore dell’autotrasporto pesante - continua Arzà - e per l’aver messo in campo una visione strategica chiara di sviluppo economico sostenibile per l’intera filiera e, in generale, per il territorio. Scelta ancora più necessaria in un momento storico complesso come quello che stiamo attualmente vivendo”.



“E' una misura sperimentale, la testeremo nel corso del 2021, siamo certi ci sarà una risposta in linea con le aspettative – spiega l’assessore Benveduti –. è un ulteriore concretizzazione delle attività che la Regione coordina attraverso il protocollo interistituzionale per la conoscenza e la diffusione del Gas Naturale Liquefatto siglato nel 2019. La categoria dell’autotrasporto e le associazioni datoriali avevano chiesto con forza questo segnale di attenzione, già applicato da altre regioni. È un nuovo gesto concreto della Regione Liguria nell’ottica dello sviluppo economico sostenibile”.