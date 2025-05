Previsto un aumento di 1,5 centesimi per il diesel, ma anche una riduzione per la stessa cifra per la benzina. L’obiettivo è ridurre gradualmente il divario tra le accise tra i due carburanti, per arrivare a pareggiarle, in modo da eliminare il vantaggio fiscale dato al gasolio. L’Unc: l’aggravio sul gasolio è pari a 21 euro e 96 cent all'anno.

Il Governo ritocca al rialzo l’accisa sul gasolio e ribassa l’accisa sulla benzina. L’obiettivo è ridurre gradualmente il divario tra le accise tra i due carburanti, per arrivare a pareggiarle, in modo da eliminare l’aggravio fiscale imposto sulla benzina, giudicato dagli ecologisti un sussidio fiscale concesso al gasolio.

Con un decreto interministeriale già in vigore, il governo Meloni ha ridotto di 1,5 centesimi di euro per litro l'aliquota di accisa applicata alla benzina è ridotta di 1,5 centesimi di euro per litro. Contemporaneamente l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata di 1,5 centesimi di euro per litro.

In questo modo, per effetto di quanto stabilito dall'art.1 del decreto, le aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio usato come carburante sono rideterminate nelle misure di euro 713,40 per mille litri per la benzina e 632,40 per mille litri per il gasolio usato per carburante, pari a 71,34 centesimi e 63,24 centesimi al litro.



Il commento di Unc

"Bene, il Governo ha accolto la nostra richiesta di abbassare le accise sulla benzina in modo corrispondenze all'innalzamento delle accise sul gasolio. Certo i consumatori che hanno auto a gasolio saranno penalizzati, ma il loro aggravio, pari, considerando anche l'Iva al 22%, a 1,83 cent al litro, ossia 91,5 cent per un pieno di 50 litri, con un rincaro annuale a famiglia, nell'ipotesi di due rifornimenti al mese, pari a 21 euro e 96 centesimi, sarà compensato da un analogo risparmio per chi ha una vettura a benzina" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la pubblicazione in Gazzetta del decreto sulla revisione delle disposizioni in materia di accise.