Gli aumenti nel 2024 e 2025 contenuti nel Global Gas Report, pubblicato dall’International Gas Union e Snam, evidenziano il ruolo centrale di questa fonte in termini di sicurezza e competitività nel percorso di transizione energetica.

Il gas naturale è al centro della transizione energetica nel mondo con una domanda mondiale che ha continuato a correre nel 2024 e si prevede che continuerà a farlo anche quest’anno, spinta da un’enorme espansione del commercio di gas naturale liquefatto (Gnl). Lo evidenziano i dati contenuti nel Global Gas Report, pubblicato dall’International Gas Union (Igu) insieme a Snam.



I numeri

Dal report emerge che i consumi globali sono aumentati di 78 miliardi di metri cubi (+1,9%) nel 2024, raggiungendo i 4.122 miliardi di metri cubi. Per il 2025, il nuovo Global Gas Report stima una crescita fino a 71 miliardi di metri cubi, registrando nel primo semestre dell’anno un aumento principalmente in Europa (+6%) e Nord America (1,5%). Le tendenze emerse nel rapporto indicano inoltre che la domanda globale di energia è destinata ad aumentare nel prossimo decennio, soprattutto fino al 2030. È attesa una crescita verticale dei consumi in Cina e India, che traineranno la domanda di gas naturale, posizionando l’Asia come motore principale della richiesta globale.

Per non parlare nello specifico del nostro Paese: la domanda italiana di gas nei primi otto mesi dell’anno è stata pari a 39,7 miliardi di metri cubi, in aumento del 3% (+1 miliardi di mc) rispetto allo stesso periodo del 2024, sulla spinta del settore civile (+1,2%), e del termoelettrico (+5,4%).

“In un contesto globale che rimane ancora instabile, il gas naturale resta cruciale nel garantire accessibilità, continuità e resilienza al sistema energetico. Crediamo sia essenziale continuare a investire nelle infrastrutture del gas, per rafforzare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine. Lo sviluppo del biometano e delle tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio può contribuire al conseguimento di questi obiettivi, sfruttando gli asset esistenti e contribuendo a mitigare la volatilità del mercato, nell’interesse di imprese e famiglie” ha commentato il CEO di Snam, Agostino Scornajenchi, in occasione della presentazione del nuovo Global Gas Report.



Il ruolo del Gnl

I cambi di scenario politico provocati dall’invasione russa in Ucraina e dalla nuova strategia politica adottata dagli Stati Uniti hanno fatto diventare centrale il ruolo del gas naturale liquefatto. Il trasporto via metaniere della cui ricezione Snam, come è noto, è protagonista: l’acquisto delle due navi rigassificatrici di Piombino e Ravenna porterà 10 miliardi di metri cubi all’anno di capacità aggiuntiva. Se nel corso dell’intero 2024 erano approdati in Italia 150 carichi di Gnl, nel solo arco di tempo compreso fra gennaio e inizio settembre di quest’anno la cifra è stata già eguagliata. Gli oltre 160 carichi giunti nel 2025 sono arrivati principalmente da Stati Uniti (48,3%) Qatar (22%), Algeria (19,4%) e in misura molto minore da una pluralità di altri Paesi. Inoltre, la capacità di rigassificazione, con l’entrata in esercizio del terminale di Ravenna, ha raggiunto i 28 miliardi di mc l’anno (la terza nell’Ue dopo Spagna e Francia), pareggiando i volumi importati dalla Russia fino al 2021. Un risultato impensabile fino a qualche anno fa. Questo ha consentito di aumentare la flessibilità degli approvvigionamenti nazionali che hanno contribuito al rafforzamento delle scorte di gas italiane in vista dell’inverno. Gli stoccaggi gas italiani hanno infatti già superato la quota del 90% di riempimento, ben 10 punti percentuali sopra la media UE e in anticipo rispetto al target del precedente regolamento europeo.

In Europa, nei primi otto mesi dell’anno, l’incremento delle importazioni di gas è dell’8%. A trainare è proprio il Gnl. Quello arrivato nel Vecchio Continente da gennaio ad agosto è stato infatti pari a 116 miliardi di metri cubi, in crescita del 38% (+32 mld di mc) sullo stesso periodo del 2024. E si rafforza il ruolo degli Usa come principale fornitore di Gnl in Europa: in otto mesi gli States hanno coperto il 59% dei volumi di gas naturale liquefatto importati.



Le cause

Chi pensava, dunque, che il destino del gas fosse ormai segnato, dovrà ricredersi: sarà difficile prescindere da questa fonte nel percorso di transizione energetica, visti i numeri. Sotto i colpi del rapido aumento dei nuovi strumenti della tecnologia, come intelligenza artificiale, cloud computing e data center, il sistema energetico mondiale è costretto a ricorrere a fonti affidabili e flessibili per motivi di sicurezza ma anche in termini di competitività dell’intero sistema produttivo, chiamate a sopperire nei periodi in cui vengono meno gli apporti non programmabili delle rinnovabili. È quindi essenziale che gli investimenti nel gas e nelle sue infrastrutture – supportati da policy adeguate – continuino a ritmo sostenuto per poter soddisfare la crescente richiesta di energia e mitigare i rischi legati a squilibri tra domanda e offerta.