Coinvolte in Uzbekistan Ansaldo Energia e Uzatom che perseguiranno una cooperazione strategica in ambiti quali la progettazione e la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione. In Kazakistan firmato accordo tra Maire Tecnimont e Samruk-Kazyna per sviluppare infrastrutture energetiche.

Dall'energia all'industria mineraria , la visita ufficiale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Uzbekistan e Kazakistan è culminata con la firma di una serie di accordi che segnano un passo avanti nel rafforzamento anche in materia energetica del partenariato strategico tra i diversi Paesi.



L’accordo sul nucleare in Uzbekistan

A Samarcanda, in occasione dell'incontro con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, sono stati siglati diversi protocolli e intese intergovernative che spaziano dai temi economici e ambientali fino alla cooperazione accademica, culturale ed energetica. Al centro della giornata la dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico, che sancisce la volontà politica comune di consolidare i legami bilaterali e di dare nuovo impulso alla cooperazione in settori chiave.

Tra le azioni promosse vi è quella sulle materie prime critiche, firmata con il Ministero dell'industria mineraria e della geologia. In ambito energetico e industriale è stato sottoscritto un memorandum sulla cooperazione nel settore dell'energia nucleare tra l'Agenzia uzbeka per l'energia atomica e Ansaldo Energia. In base all’accordo, Ansaldo Energia e Uzatom perseguiranno una cooperazione strategica in ambiti quali la progettazione e la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione, soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari e programmi di formazione professionale. Particolare attenzione sarà dedicata ai Reattori Modulari di Piccola Taglia (SMR), in risposta alla crescente domanda globale di energia accessibile, programmabile e decarbonizzata.

Ansaldo Energia, attraverso la sua controllata Ansaldo Nucleare, “apporta un’ampia esperienza nelle tecnologie nucleari, inclusi i reattori di III e IV generazione, nonché le tecnologie per reattori a fusione. La partnership prevede anche iniziative congiunte di sviluppo professionale per rafforzare le competenze tecniche nel settore dell’energia nucleare”.



Le infrastrutture energetiche in Kazakistan

Sono state siglate diverse intese anche ad Astana, in Kazakistan, in occasione del vertice tra la premier italiana e il presidente kazako. Questi accordi mirano a rafforzare la collaborazione strategica tra i due Paesi in ambiti chiave come energia, commercio, investimenti e gestione delle risorse. Tra questi la dichiarazione congiunta su minerali e materie prime critiche. Maire - Tecnimont e Samruk-Kazyna, hanno invece firmato un accordo col quale le aziende italiane e il fondo sovrano kazako collaboreranno per sviluppare infrastrutture energetiche innovative e accelerare la transizione energetica del Kazakistan, mentre Ansaldo e Samruk-Kazyna creeranno una partnership per la creazione di catene produttive locali di componenti per centrali elettriche a gas, con l'obiettivo di favorire la crescita industriale e tecnologica locale.