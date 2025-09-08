Firmato un contratto da altri 6 miliardi di metri cubi l’anno dal 2028. Il Cairo investirà 400milioni di dollari per realizzare un gasdotto che collegherà il Paese alla rete israeliana e al giacimento di Leviathan.

Mentre il conflitto a Gaza suscita indignazione mondiale, il business dei Paesi vicini con Gerusalemme prosegue nell’indifferenza generale. In settimana è stato reso noto della firma da parte dell’Egitto del più grande accordo di importazione nella storia del Paese per la fornitura di gas proveniente dal grande giacimento offshore israeliano Leviathan. Il Cairo ha anche annunciato un investimento da 400 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo gasdotto che collegherà il Paese con la rete israeliana, con l’obiettivo di importare gas naturale dal colossale giacimento di Leviathan e soddisfare la domanda energetica egiziana in crescita.



Un accordo da 35 miliardi

L’infrastruttura si inserisce all’interno di un più ampio accordo da 35 miliardi di dollari, firmato con i partner israeliani, e rappresenta una svolta nei rapporti energetici tra i due Paesi. Il nuovo gasdotto si connetterà con la rete israeliana nei pressi del valico di Nitzana, al confine tra Egitto e Israele. Secondo quanto previsto dall’intesa, l’opera permetterà di aumentare i flussi di esportazione di gas israeliano verso l’Egitto, stimati in circa 6 miliardi di metri cubi all’anno. Le forniture dovrebbero iniziare entro il 2028.

L’operazione – apprendiamo dall’agenzia Ice - si inserisce in un contesto di intensificazione delle relazioni energetiche tra i due Paesi, già partner in precedenti accordi di fornitura. Per l’Egitto, l’importazione di gas israeliano rappresenta un’alternativa più conveniente rispetto al gas naturale liquefatto (gnl), i cui costi sono più elevati, soprattutto in una fase caratterizzata da forte pressione sulla domanda interna.

Il progetto rientra in una strategia più ampia del governo egiziano per garantire la sicurezza energetica nazionale, diversificare le fonti di approvvigionamento e consolidare il ruolo di hub energetico nel Mediterraneo orientale.

Anche per Israele l’intesa ha un peso strategico. L’espansione dell’infrastruttura permetterà di valorizzare il potenziale del giacimento Leviathan, uno dei più grandi del Mediterraneo, e di consolidare la posizione di Tel Aviv come esportatore energetico regionale, in un periodo segnato da instabilità geopolitica e transizione energetica globale.



I problemi dell’Egitto

L’Egitto che è il Paese arabo più popoloso, ha subito blackout continui negli ultimi due anni a causa delle difficoltà finanziarie del governo e dell’insufficienza dell’approvvigionamento di gas.

Ha abbandonato i piani di diventare un hub per l’approvvigionamento dell’Europa e è diventato invece un importatore netto di gas, firmando negli ultimi mesi accordi con aziende energetiche e società commerciali per l’acquisto di 150-160 carichi di gas naturale liquefatto. Durante la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran nel mese di giugno, le esportazioni dal Leviathan sono state interrotte per motivi di sicurezza.

In base all’accordo, il Leviathan fornirà all’Egitto, in una prima fase, 20 miliardi di metri cubi di gas a partire dall’inizio del 2026, dopo il collegamento di ulteriori gasdotti.



Il giacimento Leviathan

Leviathan, situato al largo della costa mediterranea di Israele con riserve pari a circa 600 miliardi di metri cubi, venderà circa 130 miliardi di metri cubi di gas all’Egitto fino al 2040, o fino al raggiungimento di tutte le quantità previste dal contratto, secondo quanto riportato da Reuters. Il giacimento Leviathan ha iniziato a rifornire l’Egitto poco dopo l’avvio della produzione nel 2020. Nel 2019 è stato firmato un accordo iniziale per 60 miliardi di metri cubi, ovvero 4,5 miliardi di metri cubi all’anno, che dovrebbe essere interamente fornito entro l’inizio degli anni ’30.