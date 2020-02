Approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Arera dovrà stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata

È anticipato di un anno, al gennaio 2021, il passaggio al libero mercato dell’energia per le piccole imprese. Lo stabilisce un emendamento M5S-Pd, riformulato, al Dl Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Resta confermato per microimprese e utenti domestici il rinvio del termine per l'uscita dal mercato tutelato, già disposto dal decreto legge, dal prossimo luglio a gennaio 2022.

Per le piccole imprese la definizione avviene secondo la normativa europea e tenendo conto delle potenze installate, come definisce l'Autorità di regolazione. Nella modifica approvata si chiarisce, tra l'altro, che Arera adotterà misure per prevenire ingiustificati aumenti di prezzi. L'Autorità dovrà inoltre stabilire per microimprese e clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo. Vengono fissati anche i criteri finanziari e di onorabilità per l'ingresso e la permanenza nell'albo dei fornitori.