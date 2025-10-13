La società delle reti punta ad acquisire l’intero capitale per ampliare e convertire l’attuale deposito costiero in un terminale galleggiante di rigassificazione.

La Snam ha firmato con gli azionisti di Higas, società proprietaria del deposito costiero di gnl di Oristano, un accordo in esclusiva per la possibile acquisizione del 100% del capitale sociale della società, nonché per l’ampliamento e la conversione dell’attuale deposito costiero in un terminale di rigassificazione galleggiante (Fsru).



Il senso dell’operazione

L’operazione potrà consentire l’immissione del gas naturale rigassificato dalla futura Fsru di Oristano nella rete di trasporto di prossima realizzazione in Sardegna, che servirà il segmento centro-sud industriale e termoelettrico dell’isola e le utenze delle province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente. L’installazione della Fsru potrà consentire, inoltre, l’approvvigionamento dei volumi di gas naturale funzionali alla metanizzazione della regione, aumentando nel contempo la capacità di stoccaggio di circa dieci volte rispetto a quella attuale.