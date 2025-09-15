I dati del Global Gas Report 2025 presentati dall’International Gas Union e da Snam. Per il metano liquefatto il mercato europeo è cresciuto di altri 12 miliardi di metri cubi nel primo semestre. Il ruolo di stabilizzatore per le reti di trasmissione.

La domanda mondiale di gas naturale è aumentata di 78 miliardi di metri cubi (+1,9%) nel 2024 e si prevede che continuerà a crescere anche quest’anno. È quanto emerge dal Global Gas Report 2025, pubblicato da Snam e dall’International Gas Union (Igu). Nel primo semestre 2025, la crescita della domanda di gas ha mostrato significative differenze geografiche, con un aumento registrato principalmente in Europa e Nord America, rispettivamente del 6,1% e dell’1,5%. Parallelamente, il trading globale di gnl ha continuato a espandersi, sostenuto da un incremento significativo dell’import europeo, cresciuto di 12 miliardi di metri cubi (+23,6%) nella prima metà del 2025, al fine di soddisfare la domanda locale e le necessità legate al riempimento degli stoccaggi.



Scenario

Le tendenze emerse nel report indicano che la domanda globale di energia è destinata ad aumentare nel prossimo decennio, soprattutto fino al 2030. È attesa una crescita verticale dei consumi energetici in Cina e India, che traineranno la domanda di gas naturale, posizionando l’Asia come motore principale dei consumi globali, con una crescita anche in Nord America.

Le ondate di calore e fattori tecnologici come il rapido aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del cloud computing stanno mettendo sotto pressione i sistemi energetici a livello globale, rendendo necessario il ricorso a fonti affidabili e flessibili, oltre a nuove infrastrutture. Le tensioni geopolitiche, inoltre, rendono incerte le previsioni per domanda e offerta di gnl, in un contesto in continua evoluzione.



Oltre le proiezioni?

Se le tendenze attuali fossero confermate, la domanda di energia a livello globale potrebbe superare la maggior parte degli scenari previsti dalle principali istituzioni, andando oltre le proiezioni al 2030. È essenziale che gli investimenti nel gas e nelle sue infrastrutture – affiancati da policy adeguate – continuino a ritmo sostenuto al fine di soddisfare la crescente richiesta di energia e mitigare i rischi legati a squilibri tra domanda e offerta e garantire la resilienza dei sistemi energetici su diversi orizzonti temporali, per accogliere livelli più elevati di fonti energetiche rinnovabili discontinue.

Inoltre, la decarbonizzazione lungo la filiera del gas è già in atto, trainata dal miglioramento dell’efficienza dei sistemi, dall’aumento dell’elettrificazione, dalla riduzione delle emissioni di metano, dalla diminuzione del flaring (cioè la combustione in torcia del gas in eccesso) e da altri fattori concorrenti. Gli investimenti, in particolare quelli in gas rinnovabili (biometano) e cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs), sono in crescita, ma rimangono strettamente legati alla messa in atto di politiche di sostegno e quadri regolatori adeguati.



Ydreos: essenziale per la sicurezza

Menelaos Ydreos, segretario generale di Igu, ha detto che “in un sistema in costante evoluzione, il gas naturale rimane essenziale per la sicurezza energetica perché è continuamente in grado di garantire un approvvigionamento affidabile con emissioni inferiori rispetto al petrolio e al carbone, fungendo al contempo da forza stabilizzatrice nei futuri mix energetici, in un contesto di elettrificazione crescente, maggiore penetrazione delle rinnovabili e aumento delle incertezze, come eventi meteorologici estremi e innovazioni tecnologiche”. “In un contesto globale che rimane ancora instabile, il gas naturale resta cruciale nel garantire accessibilità, continuità e resilienza al sistema energetico. Crediamo sia essenziale continuare a investire nelle infrastrutture del gas, per rafforzare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine. Lo sviluppo del biometano e delle tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio può contribuire al conseguimento di questi obiettivi, sfruttando gli asset esistenti e contribuendo a mitigare la volatilità del mercato, nell’interesse di imprese e famiglie”, ha commentato il ceo di Snam Agostino Scornajenchi.



Leggi il rapporto completo https://www.snam.it/it/documenti/glo...