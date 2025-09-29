Secondo l’Antitrust, i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. Sotto accusa l’Eni (cui è toccata la sanzione più alta, 336.214.660 euro), Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. Le repliche di Eni e Saras. Il commento dell’Unione consumatori.

Grazie a quello che un tempo si sarebbe definita una “gola profonda”, ovvero la denuncia di un cosiddetto whistleblower, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (chiamata comunemente Antitrust) ha chiuso l’istruttoria nei confronti delle più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia e ha irrogato una supermulta da quasi un miliardo di euro per un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione.



Come funzionava

Secondo la complessa istruttoria, Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil si sono coordinate per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante (componente introdotta dalle compagnie per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore). Il cartello ha avuto inizio il 1° gennaio 2020 e si è protratto fino al 30 giugno 2023. Il valore di questa importante componente del prezzo è passato da circa 20€/mc del 2019 a circa 60 €/mc del 2023. Secondo l’Antitrust le compagnie hanno attuato contestuali aumenti di prezzo - in gran parte coincidenti - determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate.

“L’attività istruttoria – si legge nel provvedimento - ha confermato che, a fine 2019, in concomitanza con l’incremento dell’obbligo di immissione di biocarburanti e del costo delle relative materie prime, in luogo di procedere ciascuna ad autonome modifiche del valore della componente bio richiesta ai clienti le Parti hanno concertato dapprima l’applicazione per il primo trimestre del 2020 di un medesimo valore di tale componente (26€/mc), nonché successivamente gli aumenti della stessa, tendenzialmente contestuali e di analoga entità, per un periodo di oltre tre anni”. Il cartello è stato facilitato dalla comunicazione del valore puntuale della componente bio in numerosi articoli pubblicati su “Staffetta Quotidiana”, noto quotidiano di settore, grazie anche alle informazioni inviate direttamente da Eni al giornale. Si apprende ancora dal testo che “dai documenti acquisiti è stato possibile verificare che le comunicazioni sul prezzo della componente bio di Eni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana sono state inviate al giornale da Eni stessa”.



Le sanzioni

L’autorità ha ritenuto che vi fosse un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.



Le repliche di Eni e Saras

Eni ha espresso “il più fermo dissenso e la profonda sorpresa per le conclusioni dell’Autorità. Nonostante la piena collaborazione e la trasparenza assicurata da Eni durante tutto il corso dell’istruttoria, l’impianto accusatorio dell’Agcm si fonda su una ricostruzione artificiosa che ignora le logiche di funzionamento del mercato e travisa la realtà dei fatti, decontestualizzando comunicazioni legittime legate ai rapporti di fornitura reciproca tra gli operatori. L’Agcm ignora le evidenze emerse nel corso dell’istruttoria, che dimostrano come Eni e gli altri operatori abbiano sempre agito in autonomia e spesso in disallineamento, così come infondate risultano anche le valutazioni riguardo alla pubblicazione dei prezzi sulla stampa di settore, dato che le informazioni relative alla variazione dei prezzi della componente bio erano già note al mercato e, quindi, non in grado di condizionare le dinamiche concorrenziali. La decisione dell’Agcm appare, peraltro, ancora più paradossale se si considera che riguarda una componente, imposta da obblighi normativi, che incide solo per pochi centesimi al litro sul prezzo al consumo del carburante e colpisce ingiustificatamente condotte commerciali corrette e trasparenti, disincentivando l’efficienza e l’innovazione in un settore strategico per il Paese.Un simile approccio, purtroppo non nuovo da parte dell’Autorità, rischia di penalizzare ulteriormente gli investimenti industriali italiani nella transizione energetica.”

In relazione alla decisione, Saras “precisa di non condividerne i contenuti. Saras ha prestato piena collaborazione con l’Agcm nel corso del procedimento, illustrando in tale sede le ragioni per cui la tesi accusatoria dell’Autorità è infondata e l’assoluta estraneità di Saras rispetto alla condotta contestata. La società ribadisce di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa antitrust e si riserva di impugnare il provvedimento nelle competenti sedi”.



I consumatori

"Una vergogna! Nonostante le continue iniziative di greenwashing e le pubblicità piene di natura e bei colori, ancora una volta emerge il vero volto delle compagnie petrolifere, Eni in testa. Un doppio danno! Un danno economico per gli automobilisti, che andrebbero risarciti per il maggior prezzo pagato per colpa di questa intesa ma anche un danno alla collettività, considerato che questa componente bio è obbligatoria per ragioni ambientali", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.



Leggi l’istruttoria dell’Antitrust https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allega...