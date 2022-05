È il risultato dell’aggregazione tra Anigas e IGas per rafforzare la rappresentanza della filiera. Cristian Signoretto nominato Presidente

Nasce Proxigas, la nuova Associazione di riferimento per il settore gas. Frutto dell’aggregazione di Anigas ed IGas, la neonata associazione rafforza la rappresentanza della filiera gas per affrontare con efficacia ed autorevolezza le sfide della flessibilità e resilienza al sistema energetico nazionale, sempre più interdipendente dalle dinamiche europee e internazionali, favorendo, al tempo stesso, la transizione ecologica. Il percorso di decarbonizzazione, insieme alle dinamiche geopolitiche in atto, pongono infatti il settore gas ancor più al centro del dibattito pubblico. In tale contesto, l’intesa raggiunta rappresenta un importante segno di unità e coesione e il rafforzamento della rappresentanza associativa consentirà all’industria nazionale del gas di affrontare unita le criticità dell’attuale situazione e di offrire un contributo essenziale per coniugare decarbonizzazione e sicurezza delle forniture.



La squadra

Nel corso dell’Assemblea è stato eletto il Consiglio Generale ed è stata definita la governance associativa che vede Cristian Signoretto (Eni) alla Presidenza supportato dalla squadra dei Vice Presidenti costituita da: Cristina Crotti (Gruppo Enercom), con delega per le PMI, Nunzio Ferrulli (Italgas), con delega per la distribuzione gas, Marco Massimiano (Enel), con delega per il mercato retail, Roberto Potì (Edison), con delega per il mercato wholesale, Patrizia Rutigliano (Snam), con delega per le grandi infrastrutture. La Direzione Generale è stata affidata a Marta Bucci, mentre Giuseppe Venditti assumerà il ruolo di Senior Advisor del Presidente.



Obiettivi

In particolare, Proxigas si propone di valorizzare il processo di evoluzione che l’industria del gas sta portando avanti per promuovere nuovi modelli energetici e contribuire a una transizione energetica che sia in grado di coniugare sostenibilità ambientale ed economica, competitività, accessibilità sociale e certezza delle forniture. La nuova Associazione rappresenta la quasi totalità dei gestori delle grandi infrastrutture nazionali - i gestori dei tre terminali di rigassificazione, l’impresa maggiore di trasporto, i gestori degli stoccaggi; larga parte dei gestori delle reti di distribuzione del gas naturale; i principali importatori e operatori attivi sul mercato ingrosso e retail.



“Con la nascita di Proxigas”– dichiara Cristian Signoretto, Presidente della nuova Associazione – vogliamo rafforzare la voce della nostra industria che oggi, responsabile e coesa, rinnova il proprio impegno per garantire a cittadini e imprese la disponibilità di energia per un futuro più sostenibile. Lo sviluppo di mercati integrati ed efficienti, la diversificazione delle fonti, la promozione di soluzioni innovative e di nuovi gas green, rinnovabili e low carbon, insieme alla valorizzazione dei nostri asset, potranno garantire un sistema energetico sostenibile e sicuro”.