Lo scherzone energetico. Il Quotidiano di Piacenza ha pubblicato la notizia (farlocca) di un ritrovamento nel cantiere di una piazza già al centro di una grossa ristrutturazione. Interviene la compagnia Fexxon.

Incredibile a Piacenza, e qui la parola “incredibile” va intesa nel senso letterale: i tecnici comunali, accompagnati dagli assessori competenti, per un sopralluogo nella centrale piazza Cittadella avrebbero fatto sapere di essersi imbattuti in uno dei più grossi giacimenti di petrolio in Italia. Possibile? A conferma del ritrovamento pare che i primi risultati di laboratorio farebbero pensare a un greggio leggero e povero di zolfo, di qualità paragonabile al Brent Crude, considerato tra i più pregiati per la facilità di raffinazione e sarebbe presente in enormi quantità. Sorpresa, incredulità ma anche immediato ritorno alla realtà. La notizia è stata pubblicata il giorno 1° aprile dal Quotidiano Piacenza, e il “pesce” per qualche ora ha fatto il giro della città.

La burla si è estesa anche al nome dell’esperto, l’improbabile Gastone De Barilis, professore ordinario del Politecnico di Milano in geologia applicata alle risorse energetiche. Ma sono improbabili anche le analisi del greggio, compiute dall’inesistente compagnia petrolifera Fexxon. E non pago di tutto questo, il giornale piacentino ha raccolto anche la soddisfazione della sindaca Katia Tarasconi – che ha avuto trascorsi negli Usa – la quale secondo il Quotidiano di Piacenza avrebbe esclamato come un autentico petroliere texano: “We struck oil!” che in italiano si può tradurre con “abbiamo fatto centro”.

E tuttavia, leggendo i dettagli, la notizia farlocca del giornale piacentino ha qualche fondamento. A ben vedere, la vicenda sembra perfettamente in linea con ciò che da mesi avviene in quella piazza: scavi che si aprono e si fermano, annunci che si rincorrono, iter che si complicano, decisioni che sembrano emergere più per stratificazione che per pianificazione. Il petrolio non c’è, ma gli scavi in profondità sì.



Per saperne di più: la notizia falsa https://quotidianopiacenza.online/tr... e le reazioni al pesce d’aprile: https://quotidianopiacenza.online/pe....