EDF ha già presentato allo Stato una proposta per costruire sei EPR di nuova generazione (EPR2) per circa cinquanta miliardi di euro

La Francia rimette in moto la macchina industriale di stato del nucleare: apertura cantieri per il prossimo anno e messa in servizio tra il 2035 e il 2037. Lo ha affermato il segretario di Stato Bérangère Abba, durante un dibattito, ripreso da Le Figaro. “Immaginiamo un calendario per la presentazione delle domande intorno al 2023 per l'entrata in servizio nel 2035-2037. In primo luogo, EDF ha presentato le opzioni di sicurezza EPR2 all'ASN (autorità francese per la sicurezza nucleare), che ha convalidato i principi. Abbiamo quindi - ha concluso - un quadro e un feedback sui primi EPR".

Vent’anni dopo

Emmanuel Macron ha annunciato all'inizio di novembre che la Francia si stava preparando a costruire nuovi reattori, a circa vent'anni dalla messa in servizio degli ultimi, ma da allora non ha fornito altri dettagli. "Il Presidente della Repubblica ha annunciato l’intenzione di accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili e la contemporanea costruzione di nuovi reattori nucleari" , ha detto Bérangère. EDF ha già presentato allo Stato una proposta per costruire sei EPR di nuova generazione (EPR2) per circa cinquanta miliardi di euro. Il ceo di EDF ha sottolineato martedì l’urgenza di lanciare azioni concrete. La Francia attualmente sta solo costruendo sul proprio suolo un reattore EPR di nuova generazione, quello di Flamanville (Manche), che ha subito molteplici battute d'arresto, ritardi e dilatazioni di bilancio.