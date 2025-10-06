Dopo un primo prolungamento dell’attività del collegio deciso in agosto, il Consiglio dei ministri ha definito un nuovo decreto legge per arrivare fino alla fine dell’anno.

Ecco la nuova proroga per il collegio di Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Dopo un primo allungamento di un mese dell’attività del collegio in scadenza in agosto, è arrivata in questi giorni una proroga al 31 dicembre, sancita in uno schema di decreto legge “recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità” incardinato nella riunione del pre-Consiglio dei ministri, preludio al vertice dei ministri.



A seguire il testo del provvedimento



DL Arera

ART. 1

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

I componenti l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del presidente della Repubblica 9 agosto 2018 continuano a esercitare le funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti l’Autorità medesima, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l’illustrazione dei presupposti e delle motivazioni.

ART. 2

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in …

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.