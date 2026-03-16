La Commissione presenta il Citizens Energy Package per rafforzare l’indipendenza energetica dell’Ue e ridurre i costi dell’energia. Nel mirino le imposte ma l’Europa suggerisce anche di eliminare i costi non legati all’energia, come ad esempio i canoni radiotelevisivi.

La Commissione Ue ha presentato un pacchetto energia, il Citizens Energy Package, per stimolare gli investimenti in soluzioni energetiche pulite prodotte internamente, rafforzare la resilienza del sistema energetico e contribuire a ridurre i prezzi dell’energia anche alla luce del drammatico contesto geopolitico e alla necessità di ridurre la dipendenza fossile extra-Ue.

Il documento prevede una serie di iniziative che oltre allo sviluppo dei micro-reattori punta a rafforzare le reti, tutelare i consumatori e garantire un mercato più aperto (tra cui l’invito ai governi a facilitare il passaggio da un fornitore all’altro).

In particolare, Bruxelles propone un insieme di misure mirate a ridurre le bollette, aumentare la trasparenza dei contratti energetici e consentire ai cittadini di produrre e condividere l’energia pulita.

Tra le iniziative figurano cambi di fornitore più rapidi, riduzione di tasse e oneri sulle bollette elettriche e nuovi strumenti per contrastare la povertà energetica, con particolare attenzione ai consumatori più vulnerabili.



Le imposte nel mirino

La Commissione europea individua una serie di componenti delle bollette che influenzano il costo finale dell’energia, per individuare possibili tagli.

“I dati dimostrano che le imposte sull’elettricità rappresentano in media il 25% del prezzo per le famiglie”, scrive l’esecutivo Ue sul sito.

Tra le azioni elencate appare l’invito a ridurre le tasse e i prelievi sull’elettricità portandoli ai minimi Ue, grazie alle flessibilità previste dalle direttive Iva ed energia.

Allo stesso tempo suggerisce di eliminare i costi non legati all’energia, come ad esempio i canoni radiotelevisivi. Questi interventi da soli potrebbero ridurre le fatture energetiche dei cittadini del 14%, con un risparmio medio di circa 200 euro all’anno.



Incentivi di rete

Il pacchetto promuove inoltre incentivi mirati nelle tariffe di rete – tariffe che rappresentano tra un quarto e un terzo del prezzo in bolletta – per premiare il consumo locale flessibile e ridurre la necessità di costosi investimenti infrastrutturali. Si incoraggiano infine modelli di finanziamento innovativi, come il social leasing o il “calore come servizio” (heat-as-a-service), per permettere anche a chi abbia minor disponibilità economica di installare pompe di calore o sistemi domestici intelligenti.



Comunità rinnovabili

Non solo: il pacchetto punta a facilitare la creazione di gruppi di cittadini, comprese piccole imprese e agricoltori, che producono e condividono l’energia rinnovabile, con l’obiettivo di decuplicare la capacità installata entro il 2030. E promuovendo contratti che premino i consumatori che spostano i consumi (ad esempio la ricarica dei veicoli elettrici) nei periodi in cui l’energia costa meno.



Codice di condotta

Il pacchetto energia invita anche gli Stati Ue a sviluppare un nuovo codice di condotta per i fornitori, finalizzato a contrastare il telemarketing aggressivo e le pratiche commerciali scorrette. Infine, si suggerisce di rendere il cambio di fornitore tecnicamente possibile entro 24 ore, garantendo che i consumatori ricevano consigli sulla “migliore tariffa” basata sui consumi almeno una volta l’anno. Il pacchetto chiede anche di istituire sistemi di allerta precoce per le famiglie in difficoltà nei pagamenti e di promuovere schemi di gestione del debito per evitare distacchi di luce o gas.



Il commento di Ecco

“L’Europa fa bene a mettere i cittadini al centro della transizione energetica”, sottolinea Giulia Colafrancesco, senior analyst governance di Ecco-il think tank italiano per il clima. Secondo Colafrancesco, “il contesto che stiamo vivendo dimostra che il problema non è il costo della transizione, ma la dipendenza da combustibili fossili. La strada per bollette più stabili e convenienti passa soprattutto da un incremento delle rinnovabili, da una maggior elettrificazione e da interventi di efficienza energetica che permettono di ridurre il costo dell’energia nel lungo periodo e, al tempo stesso, di rafforzare l’indipendenza energetica europea. Non tutto il costo dell’energia può essere trasferito in modo generalizzato sulla collettività. Le politiche sociali per sostenere le famiglie vulnerabili devono passare da strumenti mirati di welfare, non dalle bollette”.



La strategia d'investimento per l'energia pulita: https://energy.ec.europa.eu/publicat....

Il pacchetto energia per i cittadini: https://energy.ec.europa.eu/publicat....

La strategia per i piccoli reattori modulari: https://energy.ec.europa.eu/news/com....

Per saperne di più: https://ec.europa.eu/commission/pres....