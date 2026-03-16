L’Europa rilancia il nucleare e annuncia un piano da 200 milioni per gli Smr entro il 2030. Ursula von der Leyen: Credo, con il senno di poi, che sia stato un errore strategico allontanarsi.

È ufficiale: l’Europa ha deciso di tornare al nucleare. L’annuncio è della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che al summit mondiale atomico di Parigi ha annunciato un piano da 200 milioni di euro per sostenere gli investimenti privati nelle tecnologie nucleari innovative, nell'ambito di una nuova strategia europea volta ad accelerare lo sviluppo dei piccoli reattori modulari (Smr), da rendere operativi entro il 2030.



L’errore

"Questa riduzione della quota di energia nucleare è stata una scelta. Credo, con il senno di poi, che sia stato un errore strategico da parte dell'Europa allontanarsi da una fonte di energia affidabile e conveniente a basse emissioni". Nel corso dell'ultimo decennio, ha sottolineato von der Leyen, "abbiamo compiuto notevoli progressi nel campo delle energie rinnovabili. Il solare fotovoltaico e l'energia eolica hanno superato i combustibili fossili nel mix elettrico dell'Ue. E i nostri produttori europei di turbine eoliche sono giganti globali. Esportano prodotti ad alta tecnologia made in Europe in tutto il mondo".

Secondo la leader Ue però le rinnovabili non bastano. "Negli ultimi anni stiamo assistendo a una rinascita globale dell'energia nucleare. E l'Europa vuole farne parte", ha spiegato. Von der Leyen ha annunciato che per tornare all'atomo l'Europa vuole fare la sua parte con una "garanzia da 200 milioni di euro per sostenere gli investimenti in tecnologie nucleari innovative". Le risorse, ha detto ancora von der Leyen, "proverranno dal nostro sistema di scambio di quote di emissione. Non solo ridurremo il rischio degli investimenti in queste tecnologie a basse emissioni di carbonio, ma vogliamo anche dare un segnale chiaro ad altri investitori affinché aderiscano".

“La corsa alla tecnologia nucleare è iniziata. L'Europa ha tutto ciò che serve per essere leader. Abbiamo mezzo milione di lavoratori altamente qualificati nel settore nucleare. Abbiamo l'ambizione di muoverci rapidamente e su larga scala, affinché l'Europa diventi un polo mondiale dell'energia nucleare di prossima generazione”, ha dichiarato alla platea di Parigi.



Il nucleare in Europa

In Europa sono attivi circa 100 reattori: la maggior parte si trova in Francia, che da sola produce circa il 45% dell’energia nucleare europea e ha in programma nuovi investimenti per impianti.

La Polonia ha il piano più ambizioso: ha pianificato investimenti per circa 150 miliardi di euro entro il 2040 per la sua transizione energetica, con una forte accelerazione prevista tra il 2025 e il 2026. Per ridurre la dipendenza dal carbone, Varsavia ha avviato la costruzione della sua prima centrale nucleare (tre reattori AP1000) a Lubiatowo‑Kopalino, con entrata in funzione prevista nel 2033, e sta valutando anche lo sviluppo di Smr.

Il Belgio, pur avendo programmato la dismissione dei suoi sette reattori — che coprono circa il 40% del fabbisogno energetico nazionale — ha esteso la vita operativa di alcuni impianti fino al 2045 per garantire la sicurezza energetica.

Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria e Romania restano fortemente orientate al nucleare e stanno pianificando nuovi reattori o l’estensione della vita di quelli già attivi.

In Finlandia, Olkiluoto 3 è un reattore Epr di terza generazione da 1.600 MW, il più potente d’Europa, e uno dei cinque reattori attivi nel Paese.

Svezia, Slovenia, Paesi Bassi e Romania operano centrali nucleari e stanno valutando nuove costruzioni o l’adozione di Smr.



Pichetto atomico

A Parigi c’era anche il ministro Gilberto Pichetto che ha detto: “L’Italia ha deciso di aderire all’impegno per triplicare la capacità nucleare globale. Il nostro obiettivo è un mix energetico sicuro, decarbonizzato e competitivo, capace di integrare tutte le fonti sostenibili in una logica di neutralità tecnologica”.

“L’Italia – ha affermato il ministro italiano - sta costruendo una strategia nucleare responsabile, moderna e trasparente”, affrontando “con realismo e responsabilità la possibilità di reintrodurre la produzione di energia nucleare nel mix energetico”.

“Nel breve-medio termine – ha aggiunto il ministro – guardiamo con attenzione agli Small Modular Reactors di terza generazione avanzata, con uno sguardo attento anche alle tecnologie di quarta generazione, in particolare ai reattori veloci raffreddati al piombo”.



La strategia per i piccoli reattori modulari: https://energy.ec.europa.eu/news/com...

Per saperne di più https://www.mase.gov.it/portale/web/....