Per il candidato alla segreteria del PD, “il gas non è la transizione per me, serve per non dipendere più dal gas di Putin”; per Ferrari, “qualunque sarà la decisione del Tar, siamo orgogliosi di non aver lasciato nulla di intentato”

Prosegue la cronaca settimanale degli opposti punti di vista sui rigassificatori, benvenuti in Romagna ma non in Toscana.



Il rigassificatore a Ravenna è stato approvato anche da M5S

"A Ravenna il rigassificatore è stato approvato in consiglio comunale da tutte le forze politiche all'unanimità, 5S compresi. Tutto il mondo sindacale e imprenditoriale mi chiede di farlo prima. A Piombino, dove governa un sindaco di FdI, hanno manifestato e faranno ricorso alla magistratura contro il loro governo, a proposito di patrioti. Noi il rigassificatore non lo facciamo mica per l'Emilia Romagna, lo facciamo per l'Italia. Il gas non è la transizione per me, serve per non dipendere più dal gas di Putin e non mi sembra poco". Così Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito Democratico, ospite dell'appuntamento organizzato da 'World In Conversation', la rete delle donne democratiche del Pd Mondo.



Sindaco Piombino di FdI: orgoglioso per la battaglia contro rigassificatore

"Piombino si è trovata ad affrontare una vicenda estremamente complessa e impegnativa: la volontà del governo Draghi di installare un rigassificatore nel nostro porto. Sono molto orgoglioso della battaglia che la città, unita in modo trasversale, ha portato avanti e continuerà a portare avanti". Lo ha detto il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, aprendo la tradizionale conferenza resoconto del 2022. "L'amministrazione - ha aggiunto il sindaco del comune in provincia di Livorno - ha messo in campo ogni strumento che ha avuto a disposizione e, qualunque sarà la decisione del Tar nell'udienza dell'8 marzo, siamo orgogliosi di non aver lasciato nulla di intentato per tutelare il futuro della città e dei cittadini".