A causa del coronavirus la domanda dovrebbe ridursi di circa 90.000 barili al giorno rispetto al 2019

La domanda globale di petrolio dovrebbe contrarsi quest'anno per la prima volta dal 2009 a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus. Lo rileva l'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), che ha anticipato in settimana la sua previsione.



"Lo scoppio del nuovo coronavirus ha aggiunto un notevole livello di incertezza alle prospettive del mercato petrolifero. Nel 2020, la domanda mondiale di petrolio dovrebbe contrarsi per la prima volta dalla recessione globale del 2009. La situazione rimane molto fluida, tuttavia, rendendo estremamente difficile valutare il pieno impatto del virus" scrive Aie. La domanda dovrebbe ridursi di circa 90.000 barili al giorno rispetto al 2019, secondo lo scenario centrale dell'Aie che, data l'estrema incertezza, pubblica anche uno scenario più pessimistico (-730.000 bpd) e un ottimista (+480.000 bpd).



L'Aie spiega che, nell'ipotesi di base, sebbene il virus sia messo sotto controllo in Cina entro la fine del primo trimestre, il numero di casi aumenta in molti altri paesi. Le misure di contenimento imposte in Nord America, Europa e altrove dovrebbero avere un impatto minore sulla domanda di petrolio rispetto a quelle cinesi. Tuttavia, la domanda del settore dell'aviazione continuerà a risentire della contrazione dei viaggi aerei globali. In questo caso, la domanda di petrolio in Cina soffre di più nel primo trimestre, con un calo su base annua di 1,8 milioni di barili al giorno e la domanda globale è vista diminuire di 2,5 milioni. Nel secondo trimestre, la situazione in miglioramento in Cina compensa il deterioramento della domanda altrove.



Una ripresa progressiva dovrebbe aver luogo durante la seconda metà del 2020. Per il 2020 nel suo insieme, l'entità del calo nella prima metà porta a un calo della domanda globale di petrolio di circa 90.000 barili al giorno rispetto al 2019.



"In definitiva, scrive Aie, le prospettive per il mercato petrolifero dipenderanno dalla rapidità con cui i governi si adoperano per contenere l'epidemia di coronavirus, dall'efficacia dei loro sforzi e dall'impatto persistente della crisi sanitaria globale sull'attività economica. Al momento della pubblicazione, l'elevata incertezza nel corso dell'epidemia globale ci ha portato a proporre due alternative al nostro scenario di base per la domanda nel 2020: una più pessimistica in cui le misure globali hanno meno successo nel contenere il virus e un caso ottimistico in cui è contenuto rapidamente".