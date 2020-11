Il rimbalzo per il 2021 è nell'ordine dei 5,8 milioni di barili in più al giorno rispetto ai 5,5 milioni di barili, ben al di sotto dei livelli pre-Covid

L'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) ha rivisto significativamente al ribasso le previsioni sulla domanda petrolifera mondiale, in ragione della seconda ondata della pandemia da Covid-19. Nel suo rapporto mensile, l'Aie non prevede riflessi immediati nell'attività economica dalla scoperta, per quanto possa essere rapida, di un vaccino: le conseguenze sull'economia e sulla domanda non si avvertiranno prima della seconda metà del 2021. “La combinazione di domanda più debole e aumento dell’offerta di petrolio – si legge – fornisce uno sfondo difficile per la riunione dei paesi Opec+ che si terrà il primo dicembre”.

Tre milioni di barili in meno del pre-Covid

L'Agenzia ha rivisto al ribasso le previsioni a breve termine per il 2020 e per il primo trimestre del 2021: si attende una domanda in calo di 8,8 milioni di barili al giorno quest'anno, ossia 400mila barili al giorno in più rispetto alle stime del mese scorso per un totale di 91,3 milioni di barili al giorno. Il rimbalzo atteso per l'anno prossimo è nell'ordine dei 5,8 milioni di barili in più al giorno rispetto ai 5,5 milioni di barili in più al giorno stimati il mese scorso, ma ancora 3 milioni di barili al giorno sotto i livelli pre Covid.