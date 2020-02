La benzina totale ha mostrato un incremento del 3,2% pari a 18.000 tonnellate. Bene anche la benzina venduta sulla rete (+3,6%) rispetto a un anno fa

I consumi petroliferi italiani sono ammontati a gennaio a 4,8 milioni di tonnellate, con un decremento pari al 2,1% (-104.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. Lo comunica l'Unione Petrolifera, aggiungendo che i consumi di benzina e gasolio, con un giorno lavorativo in meno, sono risultati pari a 2,5 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 1,9 milioni di gasolio, con un decremento dello 0,4% (-9.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019.



In particolare, la benzina totale ha mostrato un incremento del 3,2% (+18.000 tonnellate) mentre la benzina venduta sulla rete è aumentata del 3,6% rispetto a gennaio 2019. Il gasolio autotrazione evidenzia invece un decremento dell’1,4% (-27.000 tonnellate) e quello venduto sulla rete diminuisce dello 0,7% rispetto a gennaio 2019. Da segnalare la performance molto negativa dei prodotti ad uso riscaldamento (gasolio e gpl combustione) a causa di un gennaio molto più caldo (+1,7 gradi) rispetto allo scorso anno e, al contrario, una performance notevole del bitume con un incremento superiore al 50 per cento.



Da segnalare infine un lieve calo del carboturbo (- 0,3%). L'Unione Petrolifera ricorda che nel mese di gennaio le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un calo del 5,6 per cento. Quelle diesel, in decisa contrazione, hanno rappresentato il 33,2% del totale (era il 41,1% a gennaio 2019), mentre quelle a benzina il 46,7% (era il 45,2% a gennaio 2019). Quanto alle altre alimentazioni, a gennaio il peso delle auto ibride è cresciuto fino al 10%, quello delle auto a gpl è sceso al 6,2%, quello del metano è salito al 2,6% e quello delle elettriche all’1,3 per cento.